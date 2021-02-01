Kilometresi Yüksek Araçlara Rağbet Arttı!

2020 Aralık ayında tüketiciler pandemi sebebiyle hem kısıtlamaların devam etmesi hem de kış aylarının etkisiyle zamanlarının çoğunluğunu evde geçirirken, fiyatlardaki yüksek artış ve kurun da etkisiyle araç almayı ötelemiş, ay sonuna doğru bu etkenler fiyatlarda yaklaşık %15 civarında düşüşe neden olmuştu.. Ocak 2021 itibari ile aşılama çalışmalarının başlaması, vaka sayılarının düşmeye başlaması yavaş yavaş normalleşme sürecine geçişin sinyallerini veriyor. Sinyalleri alan tüketiciler, bütçelerine uygun araçları araştırmaya başladı. arabam.com’da önceki aylara nazaran 50.000 TL – 100.000 TL aralığındaki ve kilometresi yüksek olan araç ilan sayılarındaki artış, tüketicinin bütçesine uygun araç arayışında olduğunu destekliyor. 2020 boyunca 300.000 km. ve üzerinde araç ilanı bulunmazken, 2021 Ocak ayında 300.000 km. ve üzerindeki ilanların oranı %7’lik dilimi oluşturuyor.

Türkiye’nin önde gelen 2.el otomobil ilan platformu arabam.com , geçtiğimiz Ocak ayının ilan verilerini derleyerek, otomotiv pazarına ışık tutacak istatistikleri paylaştı. Ocak ayı boyunca en çok ilan verilen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre arabam.com analizi şöyle:

En Çok İlan Verilen Kategoriler

arabam.com’daki ilanların %72’sini otomobiller oluşturuyor. Otomobilleri hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izliyor. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise %2’lik dilimde yer alıyor.

Fiat Yükselişte

Renault, Ocak ayında da birinciliğini koruyor. Aralık ayında Volkwagen ikinci sıradayken, Ocak ayında %4 artış göstererek ikinciliği Fiat alıyor. Fiat markasını sırasıyla Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Honda ve Citroen izliyor. Ocak ayında Mercedes Benz ve BMW ilk 10 listesinden düşüyor.

Clio, Astra ve Focus En Çok Tercih Edilen Otomobil Modelleri

İlanlara model özelinde bakıldığında Ocak ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri Clio, Astra ve Focus oldu. Geçtiğimiz Aralık ayında da bu üç marka en çok tercih edilenlerdi, Astra ve Focus’un tercih edilme oranı %1 arttı. Bu üç modeli ise sırasıyla Megane, Passat ve Corolla takip ediyor.

Arazi, SUV ve Pick-Up Kasa Tiplerinde, Markaların Ocak Ayı Oranları

arabam.com`da yayınlanan 2.el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında en yüksek ilan sayısı, %23 ile yine Nissan Qashqai`nin oldu. Onu sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Chevrolet Captiva, Hyundai ix35, Peugeot 3008 ve Hyundai Tucson izliyor.

Ocak Ayında En Çok 2015, 2012, 2017 ve 2016 Model Araç İlanları Verildi

arabam.com’da Ocak ayında en fazla ilan verilen araç model yılı %7,8 oranı ile 2015 modeller oldu. Bunu sırasıyla 2012, 2017 ve 2016 model araçlar takip etti. Genel olarak değerlendirildiğinde araç ilan sayılarında %1 kadar düşüş yaşandığı gözlemleniyor. İlanların model yılına göre oranları aşağıdaki gibi:

Motor Hacmine Göre İlanların Dağılımı

Motor hacmi arttıkça Yakıt tüketimi ve MTV miktarları da arttığı için 1.6 altındaki motorların 2.el araç alımında ideal olduğu gözlemleniyor. Diğer aylarda olduğu gibi 1.2 – 1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları liderliklerini korumaya devam ediyor ancak 1.2 – 1.4 arası motor hacmine sahip araçların ilan oranlarında %7’lik düşüş yaşanıyor.

2001 cm3 ve üzeri motor hacmine sahip ilanların oranı Aralık ayında %4’lük artış göstermişti, Ocak ayında %2’lik daha artış göstererek %10’luk dilimde yer alıyor.

50 Bin TL – 100 Bin TL Aralığındaki İlan Sayıları Ocak Ayında Artış Gösteriyor

İlanlar içinde en yüksek payı %3,6 oranında yükselişle Ocak ayında da 50-100 bin TL aralığındaki araçlar alıyor. 150 bin TL – 250 bin TL fiyat aralığındaki ilanların yüzdesel oranında Aralık ayına nazaran %2’lik bir düşüş gözlemleniyor.

Düz Vitesli Araçlara Olan İlgi Daha da Arttı

Şanzıman tipine göre ilanların dağılımında Ocak ayında da en büyük payın düz vitesli araçlarda olduğu görülüyor. Üstelik düz vitesli araçlar %4’lük artış ile %69’luk dilimi oluşturuyor , yarı otomatik vitesli araçların ilan oranında ise %3 düşüş gözlemleniyor. Düz vitesli araçlarda yakıt tüketimi daha az olduğundan ve otomatik vitesli araçlara göre daha ucuz olduğundan tüketicilerin uygun bütçeli araçlara yöneliminin olduğunu söylemek mümkün. Otomotik vitesli araçların ilan oranı ise %16 olarak devam ediyor. Ocak ayı ilanlarının şanzıman tipine göre dağılımı aşağıdaki gibi:

LPG’li Araç İlanları Arttı

Ocak ayında arabam.com ilanları yakıt tipine göre incelendiğinde, benzinli araçların oranı % 18,6. Dizel motorlu araçlar ise %55,33 oranı ile birinciliği kaptırmıyor. Dizel araçları sırasıyla LPG, Hibrit ve elektrikli araçlar oluşturuyor. LPG’li araç ilanlarında %2,45 oranında artış gözlemleniyor.

300.000 km ve Üzerindeki Araçlara İlgi Yüksek

İkinci el ilan piyasasında 100.000 km üzerindeki araçlar Ocak ayında da daha çok görülüyor. 2020 yılının sonuna doğru her ne kadar indirim kampanyaları yapılsa da daha uygun fiyatlı, yüksek kilometreli araçlara talep devam ediyor. Ocak 2020’den beri 300.000 km. ve üzerinde araç ilanı görünmezken, 2021 Ocak ayında 300.000 km. ve üzerindeki ilanların oranı

%7’lik dilimi oluşturuyor.

Özetle; 2021 yılı Ocak ayında en çok “otomobil” ilanı verildi ve ilanların dominant markası Renault, modeli ise Renault Clio, Opel Astra ve Ford Focus oldu. Motor hacmi 1.2-1.4 ve 1.4-1.6 aralığında olan araçların satışa sunulma oranı yüksek. İkinci el ilan piyasasında 100.000 km üzerindeki araçlar daha çok görülüyor. Ayrıca en fazla ilan 50-100 bin TL aralığındaki araçlar için verilmiş.