Karavan sektörünün en büyük buluşması Tüyap’ta

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği (KAİTED), Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu (UKKF), Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve Yacht Life Travel Dergisi iş birliği ile hazırlanan Karavanist İstanbul 3. Karavan ve Ekipmanları Fuarı ve Outdoorist 2. Outdoor ve Kamp Malzemeleri, Su Sporları, Deniz Araçları Bisiklet, Motosiklet, 4x4, Off- Road, Ticari Araçlar ve Aksesuarları Fuarı, Boat Show Özel Bölümü ile eş zamanlı olarak, 7-15 Ocak 2023 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde doğa tutkunlarına kapılarını açacak.

A’dan Z’ye doğa tutkunlarına hitap edecek

Karavan severler ile kamp ve doğa tutkunlarının her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde hazırlanan Karavanist ve Outdoorist Fuarları, 5 salonda toplam 40 bin metrekare alanda gerçekleştirilecek. 200’den fazla firmanın son model araç ve ekipmanlarının tanıtılacağı Karavanist ve Outdoorist fuarları, sektör profesyonellerinin yanı sıra halka da açık olacak. Karavanist Fuarı’nda; motokaravan, çekme karavan, van tipi karavan, özel amaçlı araçlar, mobil hizmet karavanları, ticari karavanlar, 4x4, SUV araçlar ve seyahat römorkları sergilenecek. Fuarlarda yalnızca benzin ve motorlu değil, elektrikle çalışan yeni nesil hibrit karavanlar da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Karavanist Fuarı’nda aynı zamanda karavan iç dekorasyon ürünlerinden güneş panellerine, uydu sistemlerinden, duş ve su sistemlerine kadar karavan ve kampçılıkla ilgili A’dan Z’ye her türlü ürün görücüye çıkacak. Outdoorist Fuarı’nda ise kamp çadırlarından kampçılık ekipmanlarına, bisikletlerden doğa sporları ekipmanlarına kadar insanı doğa ile bütünleştiren birçok ürün ve malzeme sergilenecek.

“54 ülkeden 60 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz”

Karavanist ve Outdoorist fuarlarının her geçen yıl daha da fazla ilgiyle karşılandığını ifade eden Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Fuarlarımıza katılan firmalar, fuar sırasında aldıkları siparişlerin neredeyse 2 katını fuar sonrasında alıyorlar. Bu durum fuarlarımızın etki alanının ne kadar geniş olduğunu gösteriyor. Fuarımızda; 200’den fazla katılımcı firmamız son model karavanlarını sektörle buluşturacak. Geçtiğimiz yıl Balkanlar, Avrupa, Orta Doğu başta olmak üzere 42 ülkeden 45 bine yakın ziyaretçi ağırlamıştık. 2023 yılındaki fuarımız içinse 54 ülkeden 60 binin üzerine ziyaretçi bekliyoruz’’ dedi.