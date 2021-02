Kamyonlar, dönüş yükü için 2.5 gün bekliyor

Türkiye’de, 2021 Ocak ayı verilerine göre trafiğe kayıtlı 3.938.732 kamyonet, 859.670 kamyon bulunuyor. Avrupa’nın en büyük kamyon pazarına sahip olan ülkemizde, her gün yaklaşık 450 bin kamyon FTL taşıma yapıyor. Sayıları 1,2 milyona varan SRC belgeli kamyon şoförü yollarda ekmeğinin derdinde yük peşinde koşuyor. Tırport Insights verilerine göre, bir kamyoncu yükünü boşaltmak için ortalama 33 saate kadar bekliyor. Yeni yük bulabilmek için ise, 2.5 güne kadar arayış içinde olabiliyor. Yurt içinde yollardaki kamyonların 1/3’ü boş seyrediyor. Daha çarpıcı olan sonuç ise, her gün ortalama 4.500 kamyonun batı sınır kapılarından çıkış yaptığı Avrupa’ya giden TIR’larımızın %82’si boş dönüyor.

Türkiye’de bir kamyoncunun ayda ortalama 5-6 sefer yaptığını ve bunu en az 8-9 sefere dijital teknolojiler ile çıkarılabileceğini kaydeden Tırport Operasyon Direktörü Barış Anıl, şunları söyledi:

“ Esas olan, kamyoncunun yüke ihtiyaç duyduğu an ve yerde, onun istediği istikamete, kamyonunun niteliklerine uygun yük alternatiflerine, bulunduğu yerden akıllı bir şekilde ulaşabilmesi ve teklif vermesini sağlayabilmektir. Tırport olarak bizler, ülkemizin yanı sıra, globalde lojistik sektörünün uçtan uca dijital dönüşümüne liderlik ediyoruz. Sahip olduğumuz teknolojiler ve ulaştığımız iş hacmiyle, Avrupa’daki sayılı lojistik teknolojilerinden birisi haline geldik. A rttırılmış zeka ile desteklenen dijital çözümlerimizle, konum tabanlı ve gerçek zamanlı tüm nakliye operasyonlarının 7/24 izlenmesini ve yönetilmesini sağlıyoruz. İ ş sürecinde, yükleme-boşaltma raporlarına gerçek zamanlı ve konum tabanlı ulaşabiliyor, süreçler dijital olarak onaylanıyor ve ayrıca olası gecikme vb durumlarda da anında haberdar olunuyor” dedi.

Teknolojiye yatkın yeni nesil kamyoncular geliyor

Kamyonların ikinci nesil şoförlere geçmeye başladığını ifade eden Tırport Operasyon Direktörü Barış Anıl, şunları anlattı:

“ Tırport’daki analizlerine göre, sürücülerin %62’si 27-45 yaş aralığında ve sürücü tarafı gençleşiyor. Teknolojiye daha yatkın yeni nesil kamyoncular geliyor diyebiliriz. Tırport, ihtiyaç duyduğu an ve yerden daha iyi şartlarda yüke ulaşmak ve teknolojinin yarattığı şeffaflık ile müşterisine güven vermek isteyen kamyoncuları, “Operated By Tırport” adını verdiği yeni nesil toplulukta bir araya getiriyor. Kısaca, Tırport’lu kamyoncular YükCEP’te uygulamasıyla, istedikleri her yerden yüke anında ulaşabiliyorlar, ayrıca sektörün ilk ve geniş kapsamlı elektronik para altyapılı dijital güvenli ödeme sistemi olan Param Tırport Kart ile ödemelerini Tırport güvencesiyle alabiliyorlar” diye konuştu.

Kobi’ler, Tırport’lu kamyonlara yüklerini güvenle teslim ediyor

Tırport’lu kamyonlarının önümüzdeki günlerde daha çok yollarda olacağını açıklayan Tırport Operasyon Direktörü Barış Anıl, konuşmasına şöyle devam etti: