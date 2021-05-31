Kadın girişimcilere Uyumsoft’tan tam destek

İlk 6 ay ücretsiz, 7.’nci aydan itibaren ayda 55.50 TL ödenecek

Kampanyadan yararlanmak isteyen kadın girişimciler şirketlerini kurduktan sonra, Uyumsoft AŞ ile 24 aylık sözleşme imzalıyor. Kampanya kapsamında ilk 6 ay ekoCari’yi ücretsiz kullanıyor, kampanya süresi boyunca ekoCari ile ön muhasebe işlemlerini yapıyor ve ayrıca her ay 50 adet e-Belge (e-fatura, e-arşiv fatura) oluşturabiliyor. 7’ci aydan itibaren, ayda sadece 55.50 TL ödeme yapıyor. Kampanyanın koşulları hakkında, web sitesinden bilgi alınarak, başvuru yapılıyor.

Web tabanlı ve kullanımı kolay ön muhasebe programı: ekoCari

Hayalleri olan ve işletmesini yeni kuran kadın girişimcilere tam destek veren Uyumsoft AŞ’nin ekoCari ürünü, bulut tabanlı kullanımı çok kolay, ön muhasebe programıdır. Kadın girişimciler, internetin olduğu herhangi bir yerden, cep telefonu, tablet veya bilgisayarları aracılığıyla, programını rahatlıkla kullanabilir. İlave bir server (sunucu) ihtiyacına, ürün cloud (bulut) tabanlı olduğu için ihtiyaç yoktur. Kısaca, girişimci kadınlar ekoCari programı sayesinde, stoklarını, carilerini, alışlarını ve satışlarını internet olan her yerden takip edebilirler, aynı zamanda raporlarını alabilirler. Senetlerini, çeklerini de program üzerinden takip edebilirler.