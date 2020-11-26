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Jumbo’ya Felis’ten Ödül

Jumbo’ya Felis’ten Ödül

Jumbo'nun 8 Mart 2020 tarihinde yayınladığı "55 Yıllık Tashih" reklam filmi, 1965 yılında yapılan reklam çalışmasındaki noksanlığı konu alıyor. Kurulduğu günden bu yana öncü, modern, her daim kadına ve erkeğe eşit mesafede tanıtım yapan marka, 55 sene önce yayınlanan reklam çalışmasını revize ederek 2020 yılında yeniden tüketicileri ile paylaştı. Reklamlarda cinsiyet eşitliğinin önemine değinen marka bu çalışma ile “Kurumsal İmaj” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Jumbo Genel Müdürü Sami Hotak "73 yıllık bir marka olarak her zaman reklam çalışmalarına özen gösterdik. Ajansımız Puck Global ile birlikte eski reklamlarımızı değerlendirdiğimizde, 1965 yılındaki reklam tasarımında kadın figürünün tek olarak kullanıldığını fark ettik. Jumbo olarak hiçbir zaman görsellerimizde kadın-erkek ayırımı yapmadık. Çünkü biz herkese hitap eden bir markayız. Bu nedenle Kadınlar Günü'nde eksikliği gidererek aynı ilanı ajansımızın yeni uyarlaması ile yeniden paylaştık. Bu çalışma ile de Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden birine layık görülmek bizi çok mutlu etti" açıklamasında bulundu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
JumboFelisödülşirketlerEkonomiSami Hotak
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