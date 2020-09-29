Jaguar’ın Süper Spor Otomobili Jaguar F-TYPE Yenilendi

Yetmiş yılı aşkın süredir spor otomobil üreten Jaguar’ın tasarım DNA'sını en saf haliyle somutlaştıran Yeni Jaguar F-TYPE, Borusan Otomotiv Jaguar Yetkili Satıcıları ve Jaguar Online Rezervasyon Platformu üzerinden otomobil tutkunlarının beğenisine sunuluyor. Kalbinden gelen yırtıcı gücü, rüzgarın şekillendirdiği görünüşüyle tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Yeni Jaguar F-TYPE, performans sanatını başka bir boyuta çıkarmak için sahneye çıkıyor. İlk olarak Coupe tasarımla satışa sunulacak olan Yeni Jaguar F-TYPE’ın, önümüzdeki aylarda Convertible seçeneği de sınırlı sayıda showroom’da yerini alacak.

Performanslı Sürüş Keyfi

Yeni Jaguar F-TYPE’ın 2.0 litrelik 300 bg güç üreten turboşarjlı dört silindirli motoruna, direksiyona monte edilmiş vites kanatçıkları ile de yönetilen Quickshift şanzıman eşlik ediyor. 0’dan 100 km/s hıza sadece 5.7 saniyede ulaşabilen Yeni Jaguar F-TYPE’ın egzoz sesi, yüksekliği ve tonu standart olarak sunulan Değiştirilebilir Aktif Egzoz sistemiyle kontrol edilebiliyor.

Sportif, Teknolojik ve İşlevsel

Mükemmel oranlarıyla dikkat çeken iki koltuklu spor otomobil, Jaguar'ın köklü geçmişe sahip spor otomobil mirasından gelen akıcı formlara atıfta bulunuyor. Jaguar F-TYPE’ın 2013 yılında ‘’World Car Design of the Year’’ ödülüne layık görülen formundan geliştirilen Yeni F-TYPE, güvenli duruşunu Premium LED farlarla pekiştiriyor. Yeni Jaguar F-TYPE’ın kokpit tasarımındaki kolay kullanımlı kumanda panelive göstergeleri, hem işlevsel hem de ergonomik özellikleri sportif bir stille birleştiriyor. İç tasarımda, sürücü odakta kalmaya devam ederken her öğe sadeliği artırmak için yeniden değerlendirilmiş.

Yeni Jaguar F-TYPE’ın Sport ve Performans koltukları, spor otomobiller düşünülerek tasarlanmış. Koltukların daha hafif magnezyum yapısı, daha önceki modeline göre 8 kg'nin üzerinde ağırlık tasarrufu sağlıyor. Koltukların ince formu daha az yer kaplarken, yolcuya daha fazla alan yaratıyor. Performans koltuklar ise dinamik sürüş sırasında daha yüksek yan destek sağlarken, daha fazla konfor için soğutma seçeneği de sunuyor.

Direksiyonun 3 kollu tasarımı tüm temel fonksiyonları rahatça yerine getirirken, elleri direksiyondan ayırmadan vites değiştirmeyi sağlayan kanatçıklar ile sürücülere kullanım kolaylığı sağlanıyor.

Daha fazla sürücü odaklı teknolojiler sunan Yeni Jaguar F-TYPE’da, özelleştirilebilen yüksek çözünürlüklü 12,3 inç TFT gösterge paneli yer alıyor. Ayrıca, Apple CarPlay bağlantı imkanı sunan multimedya sistemi, üstün Meridian ses sistemi ile taçlanıyor.