İYİ YAŞAM GÜNLERİ KANYON’DA

Her zaman gerçekleştirdiği etkinliklerle adından sıkça söz ettiren Kanyon, yıl sonuna kadar devam edecek farklı konseptleriyle tüm misafirlerine açık havada keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor! Back to İstanbul’da birçok markayı bir araya getiren Kanyon, bu kez de 5 - 18 Ekim tarihleri arasında “İyi Yaşam Günleri” konseptiyle sürpriz markalara ev sahipliği yapıyor!

Açık hava alışveriş deneyimi Kanyon’da!

“İyi Yaşam Günleri” misafirlerin kendilerini ruhsal, zihinsel ve bedensel olarak bir denge ve harmoni içerisinde hissetmelerine yardımcı olacak alternatifi bol marka seçenekleriyle Kanyon misafirlerini bekliyor! Tamamen doğal, mevsimine uygun sebze, meyve ve baharatlarla aromalandırılan yeşil çayları ile Kombucha 2200, dünyanın her yerinden gelen aromatik çaylarla çay keyfinize yeni bir bakış açısı katacak Chado, organik ve doğal gıda, kişisel bakım, gıda takviyeleri ile sağlıklı ve kaliteli yaşam ürünlerinin adresi The Life Co, Bol lifli, glutensiz, laktozsuz, hücrelerinizi besleyen gurme yemekler ve sağlıklı gurme diyet yemekleri ile Habit, kokuların kişisel alanları anlamlandırdığı felsefesinden yola çıkan Jo Malone London, şeker katkısız, vegan, çiğ ve glutensiz kuruyemiş ve meyve barları ile Rawsome, süper tahıllar, glütensiz unlar, süper tozlar, ham, çiğ ve vegan besinler, organik gıda takviyeleri ve detoks ürünleri ile Wefood, ev aksesuarları, koku, mum ve vücut bakım ürünleriyle ruhunuza iyi gelen, enerjinizi yenileyen Chakra ve Immunflex, By İzzet, Gurvita, Jojo May, Fropie, Isola Bio, Trio Kuaför, Macropicks, Homemade, Renk Renk Çiçek, Saf to Go, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri gibi birçok marka Kanyon etkinlik alanında sizleri bekliyor!