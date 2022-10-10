İtalyan metal firmalarından 2023’te Türkiye’ye yatırım atağı

İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarda İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (ITA) ve İtalyan Döküm Sanayicileri Derneği (AMAFOND) desteğiyle İtalyan Resmi Pavyonu’na katılan firmalar, en yeni teknolojilerini ve sektöre yön veren inovasyonları Türkiye pazarına tanıttı.

Etkinliğin sonunda, İtalyan firmalar Ankiros Fuarı’nın mükemmel organizasyonu ve ITA tarafından düzenlenen İtalyan Resmi Pavyonuna katılımlarından memnun kaldılar. Fuarda yapılan temasların hem Türk ortaklarla hem de fuarın çok sayıdaki diğer ülkelerden katılımcılarıyla kısa sürede somut ticari ilişkilere ve işbirliklerine dönüşeceğini umuyorlar.

İtalyanlardan Türkiye’ye ilgi büyük

Türkiye’nin olumlu yatırım ortamı nedeniyle pek çok İtalyan firmanın yatırıma sıcak baktığını belirten İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (ITA) Direktörü Riccardo Landi fuardaki açıklamalarında şöyle konuştu: “Türkiye'de hali hazırda çok önemli İtalyan firmalarının olduğunu biliyoruz. Son 3 seneye bakacak olursak bütün sektörlerde İtalya’dan Türkiye’ye yatırım anlamında yoğun bir ilgi var. Son bir buçuk yılda Türkiye’ye yatırım yapmak için bize ulaşan pek çok başvuru oldu. Burada hem büyük firmaların hem de küçük ve orta ölçekli firmaların yatırımlarını olumlu değerlendiriyoruz. Çünkü bu iki eylem bir arada olduğu takdirde, İtalya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişki daha da güçlenecektir. Türkiye’de gerek kamu kurumlarının gerekse hükümetin ve yerel yönetimlerin desteklerini hissediyoruz. 2023 yılında da yatırım anlamında somut adımlar göreceğimize inanıyorum.”

Döküm makinelerinin Türkiye’de sanayi için önemini vurgulayan Riccardo Landi, “Türkiye, dünyanın en önemli çelik ve metal üreticilerinden ve tedarikçilerinden biri haline geldi. Türkiye tüm dünyada, Avrupa Birliği’ne ve İtalya'ya metal tedarik ediyor. Çelik ve metallerden bahsetmişken, İtalya ile Türkiye arasındaki ticaret dengesi neredeyse eşit diyebiliriz. Ancak Türkiye burada biraz daha avantajlı konumda. Türkiye geçen yıl İtalya'ya 900 milyon dolar ihracat yaptı. Bu gerçekten büyük bir rakam. Bu da döküm ve metalurji sektörünün Türkiye için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İtalya da bu sektörde Türkiye için çok aktif ve önemli bir ortak olmaktan gurur duyuyor” dedi.

“Enerji kriziyle döküm sanayisinde üretim Türkiye’ye kaydı”

Dünyada yaşanan enerji krizi nedeniyle döküm sanayisinde Avrupa ve Çin pazarlarının zorluklarla karşılaştığını belirten İtalyan Döküm Sanayicileri Derneği (AMAFOND) Direktörü Fabrizio Carmagnini, “Enerji krizinden dolayı sektör dünyada özellikle Avrupa’da bir duraklama döneminde. Ayrıca dünya üretiminin yüzde 50’sini karşılayan Çin’de düşüş var. Dolayısıyla Çin’de hem iç pazarda bir düşüş hem de yurtdışına ihracat konusunda sıkıntılar söz konusu. Bu durumdan kaynaklanan açığı ise Türkiye pazarı, Avrupa ve ABD kompanse ediyor. Döküm sanayi sektörünün şu anda Türkiye’de oldukça iyi durumda olduğunu görüyoruz. Birçok ülke üretim anlamında Türkiye’ye kaymış durumda. Avrupa’da yaşanan doğalgaz sıkıntısının Türkiye’de aynı boyutta yaşanmaması da Türkiye’yi döküm sektörü için çok daha önemli bir konuma getirdi. İtalyan firmaların bu fuara gösterdiği ilgiden de bunu görebiliyoruz.” dedi.

Türkiye ve İtalya döküm sanayinde dünyada üst sıralarda yer alıyor

Dünya çapında başlıca ülkelerden veri toplayan AFS tarafından yayınlanan Dünya Döküm Üretim Sayımı 2020 verilerine göre, her yıl sektörde toplam 73 milyonu dökme demir sektörüne yönelik döküm, 10 milyonu çelik döküm ve 18 milyonu demir dışı döküm olmak üzere toplam 106 milyon ton döküm üretimi yapılıyor. Türkiye, döküm sanayisinde üretim konusunda dünyada dokuzuncu sırada Avrupa’da ise ikinci sırada geliyor. Avrupa’da üretimde birinci 4 milyon tonla Almanya olurken İtalya ise üçüncü sırada konumlanıyor. Türk sanayisi 2,2 milyon tonun üzerinde döküm üretimi ile dünyada üst sıralarda yer alırken onu 1,5 milyon döküm ile İtalyan sanayisi takip ediyor. Türkiye’nin dünyaya demir-çelik ihracatı 2022 yılının ilk 7 ayında 9,76 milyar dolar olarak gerçekleşerek, bir önceki yıla göre yüzde 18,3 artış gösterdi.