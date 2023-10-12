İşte turizmde yeni trendler

Koç Topluluğu şirketlerinden Setur; Temmuz-Ağustos ve Eylül ayları online kanallar seyahat trendlerini açıkladı. Setur.com.tr ve Setur mobil verilerine göre tatil severlerin en çok arama yaptıkları bölgeler Antalya, Bodrum, Marmaris oldu. Yurt içinde Likya, yurt dışında ise Balkan turu en çok tercih edilen turlar olarak ön plana çıktı. En fazla seyahat eden tatil severler ise çocuklu aileler ve çiftler oldu.

Müşteri memnuniyetinde üst üste 3. kez turizm sektörü birincisi* olan Setur, Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan, turizmde seyahat trendlerini paylaştı. Setur.com.tr ve Setur mobil uygulamasını ziyaret eden tatil severin favori konaklama destinasyonları Kemer, Alanya ve Bodrum oldu. En fazla rezervasyon yurt içi oteller ve yurt dışı turlar için gerçekleşti. En fazla seyahat edenler; çocuklu aileler, çiftler ve yetişkin gruplar şeklinde sıralanırken, rezervasyon en çok 3 ve 4 gecelik konaklamalar için yapıldı.

Ege ve Akdeniz’e büyük ilgi

Yaz aylarının uzamasıyla birlikte Eylül ayı tatil programlarının yoğun geçtiği 2023 yılında, Setur verilerine göre deniz, kum, güneş ve eğlence vaat eden Ege ve Akdeniz rotaları en çok tercih edilen bölgeler oldu. Antalya, Bodrum ve Marmaris en fazla arama yapılan yerler olarak dikkat çekerken yurt içi turlarda ise masmavi denizleri, eşsiz doğa ve kadim kültürleri görme olanağı yaratan Likya, Butik Doğu Karadeniz Yaylaları ve Butik Mardin Turları en çok tercih edilen turlar oldu.

Yükselen yıldız: Vizesiz Balkan turları

Yurt dışında ise vizesiz olması, tarihi ve doğayı bir araya getirmesi ile 6 Ülke Balkan (Üsküp-Ohrid- İşkodra- Trebinje- Saraybosna - Belgrad) ve Büyük Balkan (Belgrad- Saraybosna - Mostar - Poçitel – Trebinje – Karadağ - Kotor - Budva - İşkodra - Ohrid - Üsküp) turları en çok tercih edilen yurt dışı turları oldu. Egzotik Phuket turu da Balkan turlarının ardından ön plana çıktı. Yurt dışında en çok rezervasyon alan destinasyonlar ise mavinin tüm tonlarını içeren denizi ile Sharm El Sheikh, doğası, kültürü ve gece hayatıyla Amsterdam, kolay vize imkanı ve uygun fiyatları ile Rodos oldu. En çok arama yapılan turlar ise İtalya, Mısır ve Balkan Turları olarak dikkat çekti.

Son dakika alımları dikkat çekti

Satın alım trendlerinde ise tatil severlerin önemli bir bölümü, sunulan avantajlı tekliflere, fiyat- performans otellerine ve son dakika fırsatlarına büyük ilgi gösterdi. Pek çok özelliği uygun fiyatlara sunan Setur, tatil severlerin tercihlerini belirledi. Farklı ödeme seçenekleri ve kampanyalarla, misafirlerini hayallerindeki tatille buluşturan Setur, bu dönemde de ödeme kolaylığı sağlayan pek çok olanakla tatil severlerin tercihi oldu.