İstanbul’dan ev alan yabancının tercihi lüks mobilya

Mobilya kenti MASKO’da faaliyet gösteren Luxury Line mağazasının son günlerde en çok ziyaretçisini, İstanbul’dan konut alan yabancılar oluşturuyor. Özellikle kur artışı sonrası alım gücü artan yabancıların, lüks mobilyayı tercih ettiğini belirten Ahmet Ekmen; “Pandemi etkisinde geçen iki yılın ardından, son 4-5 aydır mağazamızı ziyaret eden yabancı sayısında hissedilir bir artış söz konusu. Genellikle el işçiliğinin öne çıktığı klasik ahşap modeller ile bronz ve titanyum gibi metal malzemelerden üretilen lüks tasarımlar tercih ediliyor” dedi. 2022’de yurt dışı satışlarını yüzde 50 artırma hedefinde olduklarını söyleyen Ekmen, yurt içi satışlar tarafında ise İstanbul’dan konut alan yabancıların önemli bir etkisinin olacağını vurguladı.

Kuruluşundan bugüne dört kıtadan 100’e yakın ülkeye ticaret gerçekleştiren Luxury Line Mobilya, tabandan tavana tüm mobilya ve dekorasyon ihtiyaçlarına özgün, kaliteli, şık ve estetik çözümler sunuyor. Markanın sürekli güncellenen zengin koleksiyonunda lüks tarzda klasik ve modern mobilya tasarımları yer alıyor. Ana mobilya gruplarının yanı sıra bahçe ve balkonlara özel birbirinden şık dış mekan mobilyası takımlarına da sahip olan Luxury Line markası, aynı zamanda başta oteller olmak üzere, restoran, cafe, rezidans, ofis, hastane gibi mekanlar için kurumsal çözümler de sunuyor.