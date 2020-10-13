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ISOMER, VIESSMANN İLE HEDEF BÜYÜTÜYOR

Postmodern toptancılık sisteminin iklimlendirme sektöründeki öncüsü olan ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi, dünyanın lider ısı teknolojisi üreticilerinden Viessmann ile hedeflerini büyütüyor. Türkiye genelinde bin 400’e yakın bayisi bulunan şirket, Alman teknoloji devi Viessmann’ın gelişmiş ürün gamıyla 2021 hedefini, 2 bin 500 bayi olarak açıkladı.

ISOMER, VIESSMANN İLE HEDEF BÜYÜTÜYOR

İklimlendirme ve güneş enerjisi sistemlerinde faaliyet gösteren ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi, Alman devi Viessmann ile hedef büyütüyor. Türkiye çapında bin 400’e yakın bayisi olan ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi, 2021’de 2 bin 500 bayiye ulaşmayı planlıyor. Bayilerine ürün haricinde mühendislik, pazarlama ve eğitim desteği de sağlayan şirket, küçük ve orta ölçekli işletmeleri, Alman teknoloji devi Viessmann’ın gelişmiş ürün gamıyla büyütmeyi hedefliyor.

İklimlendirme sektöründeki toptancılık anlayışını değiştirdiğini belirten ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi Genel Koordinatörü İlgin Eray“Sektöre getirdiğimiz yeni anlayış ile Türkiye genelindeki bin 400’e yakın KOBİ ölçekli bayimize kombi, radyatör, yoğuşmalı kazan, VRF/klima, yerden ısıtma, güneş enerjisi sistemleri ve ısı pompası gibi teknik alt yapı gerektiren ürün gruplarında tam teşekküllü mühendislik desteği sunuyoruz. Ayrıca bayilerimize ürünler ve uygulamalar hakkında eğitimler veriyoruz. Dünyanın lider ısı teknolojisi üreticilerinden Viessmann ile KOBİ ölçekli bayilerimizin büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bin 400’e yakın olan bayi sayımızı, 2021’de 2 bin 500’e yükselteceğiz.” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
VIESSMANNISOMERİlgin Eray
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