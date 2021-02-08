İşletmeler, e-Fatura ve e-Arşiv fatura sayesinde dijital dönüşümü başlattı

Dijitalleşmenin en önemli yapı taşlarından birisi olan e-Fatura ve e-Arşiv fatura sayesinde, işletmeler dijital dönüşümlerini başlatmış oldular. e-Belge (e-Fatura, e-Arşiv Fatura vd) dönemi, iş sürecinde hız, esneklik ve verimlilik sağlarken, maliyetleri ciddi oranda düşüren ve istenilen bir belgeye hızlıca ulaşılmasını mümkün kılan uygulamalardır.

Ülkemizde Ocak 2021 tarihi itibariyle, yaklaşık 320 bin firma e-Fatura ve e-Arşiv faturaya geçti. Bu rakamın, yaklaşık %20’sinin “gönüllü geçiş” yaptığı öngörülüyor. Firmaların, e-Fatura ve e-Arşiv dahil e-Belge uygulamalarına gönüllü geçişleri artarak sürüyor. Patronlar ve yöneticiler, hızlı, maliyeti düşük, operasyonel verimliliği yüksek olan e-Belge sürecine yeşil ışık yaktılar; teknolojinin ve dijitalleşmenin getirdiği fırsatlardan yararlanmayı istiyorlar.

e-Fatura ile e-Arşiv fatura nedir, aralarındaki temel fark nasıl açıklanıyor?

e-Fatura ile e-Arşiv fatura, her ikisi de elektronik bir fatura türüdür. Her iki faturanın arasındaki en temel farklılık şudur. e-Fatura, sadece e-Fatura mükellefleri arasında gönderilip, alınmaktadır. e-Arşiv fatura ise, e-Fatura mükellefi olmayan kurumlara ve son tüketicilere, faturanın elektronik ortamda ulaştırılmasıdır.

Diğer bir ifadeyle, e-Fatura mükellefleri, e-Fatura mükelleflerine elektronik ortamda fatura gönderip, alabilmektedir. e-Fatura mükellefi olmayan firmalara ve son kullanıcı olan tüketicilere ise, e-Arşiv fatura gönderilmektedir.

Bilindiği üzere, e-Fatura ve e-Arşiv fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki haklara sahiptir. Kısaca faturaların, kağıt yerine, internet üzerinden gönderilip alındığı bir “dijital fatura” uygulamasıdır. İşletmeler, cirolarına ve sektörlerine göre mükellef olarak zorunlu geçiş yaptığı gibi, gönüllü olarak da geçişlerini sürdürmektedir. Önümüzdeki dönemde, ülkemiz genelindeki hemen hemen tüm işletmelerin e-Belge kapsamına girmesi sağlanacaktır.

2021 yılında kimler e-Fatura mükellefi oluyor?

2020 yılındaki cirosu 5 milyon TL’yi geçen işletmeler, 2021 yılı Temmuz ayında e-Fatura’ya geçmesi zorunlu olacak mükellefler arasında yer alacak. Yine, 2020 yılında yeni bir e-Arşiv fatura kavramı daha tanımlanmıştı. Buna göre, e-Fatura’ya geçiş zorunluluğu olmayan firmalar, ticari işletmelere düzenleyecekleri 5 bin TL ve şahıslara karşı düzenleyecekleri 30 bin TL’nin üzerindeki faturalarını, e-Arşiv fatura olarak, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’in e-belge sisteminden düzenlemektedir.

E-Fatura ve e-Arşiv faturanın avantajları nelerdir?

İşletmeler, operasyonel olarak tek tek kağıt faturayla uğraşmak yerine, e-Fatura ve e-Arşiv fatura olarak tüm faturalarını, elektronik ortamda düzenliyor. Böylece; operasyon açısından kazançları oluyor, kağıt kullanmak zorunda kalmıyor, faturalarını anında karşı alıcıya ulaştırabiliyor, maliyetleri düşüyor ve arşivlemeyi elektronik ortamda yapıyorlar. e-Fatura ve e-Arşiv fatura mükellefleri, iş süreçlerini uçtan uca kesintisiz yönetmek için Türkiye’nin inovasyon lideri Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ’nin aralarında bulunduğu özel entegratörler ile çalışmayı tercih ediyor. E-Belge uygulamalarına zorunlu geçişlerin yanı sıra, son aylarda gönüllü geçişler de çok yoğun ve işletmeler e-Dönüşümü özel entegratörler ile yürütmeyi istiyor. Son dönemlerde, gönüllü e-Faturaya geçen firmaların başında e-ticaret işletmeleri de geliyor. Bu işletmelerinin fatura sayıları çok yüksek olduğu için tek tek faturalar ile uğraşmak yerine, e-Fatura ve e-Arşiv fatura olarak düzenleyerek, elektronik olarak iletiyorlar. Faturaları toplu olarak da yazdırıp, ürünle beraber müşterilerine gönderiyorlar. Kısaca Türk ticaret hayatındaki işletmeler, teknolojinin ve dijital dönüşümün sunduğu imkanlar sayesinde, iş süreçlerini, etkin, verimli ve anlık olarak yönetmeye başladılar.