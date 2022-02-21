Isı pompaları, cari açığın ve enerji tasarrufunun ilacıdır

Önümüzdeki dönemde ısı pompalarının konutlarda, sanayide, otellerde ve avm’lerde daha yoğun kullanılmaya başlayacağını ifade eden Canovate Group Yönetim Kurulu Başkanı Can Gür, şunları söyledi:

“ Isı pompaları, doğalgaz bağımlılığından kurtulmak ve cari açığın azaltılması için en verimli ve etkili, alternatif ısıtma ve soğutma teknolojisidir. Bu nedenledir ki, doğalgazlı sistemlerin yerine, Avrupa ülkeleri ve Amerika’da %70 oranında yaygın olarak ısı pompaları kullanılmaktadır. Türkiye’de ısı pompası üreten ve geliştiren ilk üreticiyiz ve bu konuda bilinçlendirme sağlamak ve yenilenebilir enerji konusunda bilgi vermek için kamu ve özel sektörde faaliyetler yürütüyoruz. Eğer bugün, ülkemizdeki konutların yarısında ısı pompası kullanılmış olsaydı, bir nükleer enerji reaktörü kadar enerji tasarrufu sağlanırdı ve cari açığımız önemli oranlarda düşebilirdi.

Konutlar ve sanayide ısı pompası kullanılsaydı, cari açıkta %30’luk bir tasarruf sağlanırdı

Son aylarda dünyada ve ülkemizde yaşanan enerji darboğazına değinen Canovate Group Yönetim Kurulu Başkanı Can Gür, konuşmasına şöyle devam etti: “ Son aylarda tüm dünya ve Türkiye’de, enerji darboğazı yaşanmakta ve enerji maliyetleri çok artmaktadır. Bu bağlamda, fabrikalar, endüstriyel işletmeler, oteller ve Avm’ler artan maliyetlerini düşürmek için alternatif ekonomik enerji kaynakları arayışına girmişlerdir. Bu konuda talebe yanıt verebilecek en etkin ve verimli çözüm, ısı pompalarının endüstriyel uygulamasıyla sağlanacaktır. Bu anlamda, birçok büyük fabrika ve endüstriyel kuruluşlarda proseslere CoolAer Isı Pompası uygulaması ile %80’leri bulan enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Kesinlikle ifade edebiliriz ki, endüstriyel ısı pompası çözümleri, proje yerine ve prosese göre, sabit yatırımı bir yıl ile 2,5 yıl arasında amorti edebilmektedir. Mesela, Gaziantep’teki Türkiye’nin en büyük zeytinyağı fabrikasında sadece bir prosese koyduğumuz ısı pompası ile 3 yıl önceki elektrik birim fiyatlarıyla 150.000 TL aylık tasarruf sağlanmıştır. Bugünkü rakamlarla 400.000 TL aylık tasarruf sağladığını tahmin etmekteyiz. Özetle, ülkemizdeki 23 milyon civarında tahmin edilen konutların %50’sinde kademeli olarak ısı pompası kullanırsak, cari açığımızda en az %30’luk bir tasarruf etme ve doğalgazda yabancı ülkelere bağımlılığımızı düşürmenin mümkün olacağına inanıyoruz. Bu nedenledir ki, tüm Avrupa’da ısı pompası kullanım oranı %70-75’i geçmiştir. İlave olarak buna endüstriyel tesislerdeki ısı pompası uygulamalarını dahil edersek, Türkiye’nin petrol, doğalgaz gibi fosil yakıt ithalatını yarıya yakın oranda düşürebiliriz. Bizim önerimiz, başta TOKİ, Emlak Konut gibi kurumlardan başlayarak, kademeli olarak Avrupa’da olduğu gibi ısı pompalarını teşvik ve zorunlu kılmaktadır.” diye konuştu.