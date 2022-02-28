İş sünyası Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde buluşuyor

9. Eğitim Teknolojileri Zirvesi, eğitim ve teknoloji dünyasını “Sosyal Etki” temasında buluşturuyor. Zirve kapsamında 5 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek panelde, konuşmacılar arasında yer alan Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karataş, Zeynep Kıvılcım Arslan, Haluk Levent ve Özgür Demirtaş yer alıyo

ŞİRKETLER 28.02.2022, 08:47
İş sünyası Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde buluşuyor

9 yıldır Türkiye’de eğitim ve teknoloji dünyasının paydaşlarını bir araya getiren Eğitim Teknolojileri Zirvesi (ETZ)  için geri sayım başladı. ‘Eğitim, sosyal etkinin başlangıç noktasıdır’ mottosuyla bu yılki temasını ‘Sosyal Etki’ olarak belirleyen ETZ, zenginleştirilmiş dijital etkinlik tasarımıyla 5 Mart 2022 tarihinde online olarak düzenlenecek. Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok uzman konuşmacının yer alacağı zirvenin onur konuğu ise son yıllarda yaptığı yardım çalışmalarıyla takdir toplayan müzisyen Haluk Levent olacak.
Öğretmenlerin üretkenliklerinin artırılması ve yaratıcılıklarının gelişmesi için ilham kaynağı olmayı amaçlayan Eğitim Teknolojileri Zirvesi, bu yıl 9. kez eğitim ve teknoloji dünyasının geleceğine yön vermeye hazırlanıyor. 
ETZ Eğitim ve Danışmanlık tarafından düzenlenen ve başta öğretmenler olmak üzere her yıl 3 binden fazla eğitim ve teknoloji dünyasından paydaşı bir araya getiren, Türkiye’de alanında ilk ve öncü olma ünvanına sahip Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nin konuşmacıları arasında; Haluk Levent, Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Dr. Paul Beresford-Hill ve Harvard Üniversitesi Eğitim Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Chris Dede yer alıyor.

‘Sosyal Etki’ teması eğitimin geleceğine ışık tutacak
Eğitim Teknolojileri Zirvesi Koordinatörü Dr. Işıl Boy Ergül: “Bu yıl ilham kaynağımız doğa. Doğadaki eşsiz denge gibi yaşadığımız olayların etkisi ile dengemizi yeniden oluşturuyoruz. Gördüğümüz her yer, okuduğumuz her kitap, katıldığımız her etkinlik yolumuzu belirliyor. Bir su damlasının etkisi nasıl çevresine yayılıyorsa tüm bu deneyimler birbirini etkiliyor. Biz de ‘Eğitim; sosyal etkinin başlangıç noktasıdır’ diyerek bu senenin temasını ‘Sosyal Etki’ olarak belirledik. Dünyayı değiştirmek istiyorsak önce kendimizden başlayıp deneyimlerimizi değiştirmeliyiz. İnterdisipliner yaklaşımla sürdürülebilir pozitif etkiyi yaymak isteyenleri 5 Mart’ta ETZ’de buluşmaya davet ediyoruz” dedi.

"Ülkelerin sınırları kapandı ancak sanal dünyanın kapıları açıldı”
“2019 yılında 200 milyar doları aşan küresel e-öğrenme pazar büyüklüğünün 2026 yılında yaklaşık 2 katına çıkması bekleniyor. Türkiye’de ise pazar büyüklüğünün 2023’te 200 milyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.” sözleriyle online eğitim pazarındaki yükselişin devam edeceğinin altını çizen Dr. Ergül;
“Pandemi süreciyle birlikte yeni beceriler ve farklı beceriler öğrenme terimleri bu dönemde herkes için oldukça önemli hale geldi. İlkokuldan üniversiteye, iş dünyasından bireysel gelişim yaşamak isteyenlere kadar tüm kademelerde etkili bir uzaktan öğretim süreci yönetebilmek için öğretmenlerin dijital becerilere sahip olması gerektiğinin önemi de fark edildi. Bu da online eğitim pazarının hızla büyümesine neden oldu.   
Bu salgın sona erdiğinde kendilerini geliştiren insanlar diğerlerinden bir değil on adım önde olacaklar. Bu yüzden şu zamana kadar merak ettiğimiz, zamanımız olsa da öğrensek dediğimiz konuları öğrenmenin tam zamanı. Dünya Ekonomik Forumu'na göre, sadece beş yıl içinde bugün gerekli görülen becerilerin yüzde 35'i değişecek” şeklinde konuştu.


Eğitim, Teknoloji ve İş Dünyasının Önde Gelen İsimleri ETZ22’de
Zirvenin onur konuğu olarak özellikle son yıllarda yaptığı yardım çalışmalarıyla takdir toplayan müzisyen Haluk Levent olacak. Türkiye’nin dört bir yanındaki öğretmenlerden ve eğitim yöneticilerinden büyük ilgi gören zirvede Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Chris Dede, öğrenmenin geleceği ve fijital (phygital) eğitim stratejileri hakkında, akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise bilim ve gelecek hakkında görüşlerini paylaşacak.
Zirvede yer alacak alanında uzman birçok değerli konuşmacı arasında Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Dr. Paul Beresford-Hill, Akan Abdula, Levent Erden, Prof. Dr. Soner Yıldırım, Prof. Dr. Hakan Karataş, Sevinç Atabay, Doç. Dr. Burak Karabey, Doç. Dr. Yavuz Samur, Bager Akbay, Zehra Öney, Dr. Burcu Aybat, İnanç Ayar, Ece Karaboncuk, Müjdat Ataman, Dr. Kerem Dündar, Uğur Mert, Dr. Funda Demirel, İlkay Ünver, Aybike Oğuz, Dr. Ayşegül Liman Kaban, Zeynep Kıvılcım Arslan, Serkan Aydın, Selin Bozkurtlar Peçe, Bahar Özay ve Dr. Işıl Boy Ergül yer alıyor.

Metaverse eğitimde nasıl kullanılır?
Zirvede, eğitim ve teknolojiyle ilgili önemli konular uzmanlar tarafından ele alınırken, atölyelerde pratik çözümler paylaşılacak. Metaverse, yapay zeka, harmanlanmış öğrenme, siber güvenlik, geleceğin teknolojilerine bakış, kodlama, blockchain, robotik, steam, öğretimsel liderlik, tasarım odaklı yaratıcı fikir üretimi, girişimcilik, NFT, Web 3.0, genişletilmiş gerçeklik (XR), kurumsal dünyada eğitim teknolojileri, uzaktan öğrenme, eğitsel veri madenciliği, branşlara yönelik teknoloji entegrasyonu ve makine öğrenmesi gibi konuların konuşulacağı zirve programında, katılımcıları dopdolu içeriklerle hazırlanan verimli bir gün bekliyor.
Online ve interaktif olarak gerçekleşecek etkinlikte, katılımcılar istedikleri yerden ve cihazdan katılım sağlayabilecek. Eğitim Teknolojileri Zirvesi kaydı için: www.etz.com.tr 
 

Yorumlar (0)
6
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 28 Şubat 2022
İmsak 06:09
Güneş 07:33
Öğle 13:22
İkindi 16:27
Akşam 19:00
Yatsı 20:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Adana Demirspor 27 45
5. Beşiktaş 27 44
6. Fenerbahçe 26 43
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 26 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 25 29
16. Denizlispor 26 27
17. Bursaspor 24 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 25 24
18. Deportivo Alaves 26 21
19. Cadiz 25 20
20. Levante 26 18