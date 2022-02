İş sünyası Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde buluşuyor

9 yıldır Türkiye’de eğitim ve teknoloji dünyasının paydaşlarını bir araya getiren Eğitim Teknolojileri Zirvesi (ETZ) için geri sayım başladı. ‘Eğitim, sosyal etkinin başlangıç noktasıdır’ mottosuyla bu yılki temasını ‘Sosyal Etki’ olarak belirleyen ETZ, zenginleştirilmiş dijital etkinlik tasarımıyla 5 Mart 2022 tarihinde online olarak düzenlenecek. Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok uzman konuşmacının yer alacağı zirvenin onur konuğu ise son yıllarda yaptığı yardım çalışmalarıyla takdir toplayan müzisyen Haluk Levent olacak.

Öğretmenlerin üretkenliklerinin artırılması ve yaratıcılıklarının gelişmesi için ilham kaynağı olmayı amaçlayan Eğitim Teknolojileri Zirvesi, bu yıl 9. kez eğitim ve teknoloji dünyasının geleceğine yön vermeye hazırlanıyor.

ETZ Eğitim ve Danışmanlık tarafından düzenlenen ve başta öğretmenler olmak üzere her yıl 3 binden fazla eğitim ve teknoloji dünyasından paydaşı bir araya getiren, Türkiye’de alanında ilk ve öncü olma ünvanına sahip Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nin konuşmacıları arasında; Haluk Levent, Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Dr. Paul Beresford-Hill ve Harvard Üniversitesi Eğitim Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Chris Dede yer alıyor.

‘Sosyal Etki’ teması eğitimin geleceğine ışık tutacak

Eğitim Teknolojileri Zirvesi Koordinatörü Dr. Işıl Boy Ergül: “Bu yıl ilham kaynağımız doğa. Doğadaki eşsiz denge gibi yaşadığımız olayların etkisi ile dengemizi yeniden oluşturuyoruz. Gördüğümüz her yer, okuduğumuz her kitap, katıldığımız her etkinlik yolumuzu belirliyor. Bir su damlasının etkisi nasıl çevresine yayılıyorsa tüm bu deneyimler birbirini etkiliyor. Biz de ‘Eğitim; sosyal etkinin başlangıç noktasıdır’ diyerek bu senenin temasını ‘Sosyal Etki’ olarak belirledik. Dünyayı değiştirmek istiyorsak önce kendimizden başlayıp deneyimlerimizi değiştirmeliyiz. İnterdisipliner yaklaşımla sürdürülebilir pozitif etkiyi yaymak isteyenleri 5 Mart’ta ETZ’de buluşmaya davet ediyoruz” dedi.

"Ülkelerin sınırları kapandı ancak sanal dünyanın kapıları açıldı”

“2019 yılında 200 milyar doları aşan küresel e-öğrenme pazar büyüklüğünün 2026 yılında yaklaşık 2 katına çıkması bekleniyor. Türkiye’de ise pazar büyüklüğünün 2023’te 200 milyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.” sözleriyle online eğitim pazarındaki yükselişin devam edeceğinin altını çizen Dr. Ergül;

“Pandemi süreciyle birlikte yeni beceriler ve farklı beceriler öğrenme terimleri bu dönemde herkes için oldukça önemli hale geldi. İlkokuldan üniversiteye, iş dünyasından bireysel gelişim yaşamak isteyenlere kadar tüm kademelerde etkili bir uzaktan öğretim süreci yönetebilmek için öğretmenlerin dijital becerilere sahip olması gerektiğinin önemi de fark edildi. Bu da online eğitim pazarının hızla büyümesine neden oldu.

Bu salgın sona erdiğinde kendilerini geliştiren insanlar diğerlerinden bir değil on adım önde olacaklar. Bu yüzden şu zamana kadar merak ettiğimiz, zamanımız olsa da öğrensek dediğimiz konuları öğrenmenin tam zamanı. Dünya Ekonomik Forumu'na göre, sadece beş yıl içinde bugün gerekli görülen becerilerin yüzde 35'i değişecek” şeklinde konuştu.



Eğitim, Teknoloji ve İş Dünyasının Önde Gelen İsimleri ETZ22’de

Zirvenin onur konuğu olarak özellikle son yıllarda yaptığı yardım çalışmalarıyla takdir toplayan müzisyen Haluk Levent olacak. Türkiye’nin dört bir yanındaki öğretmenlerden ve eğitim yöneticilerinden büyük ilgi gören zirvede Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Chris Dede, öğrenmenin geleceği ve fijital (phygital) eğitim stratejileri hakkında, akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise bilim ve gelecek hakkında görüşlerini paylaşacak.

Zirvede yer alacak alanında uzman birçok değerli konuşmacı arasında Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Dr. Paul Beresford-Hill, Akan Abdula, Levent Erden, Prof. Dr. Soner Yıldırım, Prof. Dr. Hakan Karataş, Sevinç Atabay, Doç. Dr. Burak Karabey, Doç. Dr. Yavuz Samur, Bager Akbay, Zehra Öney, Dr. Burcu Aybat, İnanç Ayar, Ece Karaboncuk, Müjdat Ataman, Dr. Kerem Dündar, Uğur Mert, Dr. Funda Demirel, İlkay Ünver, Aybike Oğuz, Dr. Ayşegül Liman Kaban, Zeynep Kıvılcım Arslan, Serkan Aydın, Selin Bozkurtlar Peçe, Bahar Özay ve Dr. Işıl Boy Ergül yer alıyor.

Metaverse eğitimde nasıl kullanılır?

Zirvede, eğitim ve teknolojiyle ilgili önemli konular uzmanlar tarafından ele alınırken, atölyelerde pratik çözümler paylaşılacak. Metaverse, yapay zeka, harmanlanmış öğrenme, siber güvenlik, geleceğin teknolojilerine bakış, kodlama, blockchain, robotik, steam, öğretimsel liderlik, tasarım odaklı yaratıcı fikir üretimi, girişimcilik, NFT, Web 3.0, genişletilmiş gerçeklik (XR), kurumsal dünyada eğitim teknolojileri, uzaktan öğrenme, eğitsel veri madenciliği, branşlara yönelik teknoloji entegrasyonu ve makine öğrenmesi gibi konuların konuşulacağı zirve programında, katılımcıları dopdolu içeriklerle hazırlanan verimli bir gün bekliyor.

Online ve interaktif olarak gerçekleşecek etkinlikte, katılımcılar istedikleri yerden ve cihazdan katılım sağlayabilecek. Eğitim Teknolojileri Zirvesi kaydı için: www.etz.com.tr