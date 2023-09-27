İş insanları ‘Her Şeye Rağmen’ filmin galasında

Yönetmenliğini Murat Erdal Aktaş'ın yaptığı ve Avrupa'da 'Müthiş Türk' olarak anılan İlhan Doğan'ın hayat hikayesini anlatan 'Her Şeye Rağmen' filminin galası Kanyon AVM Paribu Cineverse'de yapıldı.