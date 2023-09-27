İş insanları ‘Her Şeye Rağmen’ filmin galasında
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Yönetmenliğini Murat Erdal Aktaş'ın yaptığı ve Avrupa'da 'Müthiş Türk' olarak anılan İlhan Doğan'ın hayat hikayesini anlatan 'Her Şeye Rağmen' filminin galası Kanyon AVM Paribu Cineverse'de yapıldı.
İş insanı İlhan Doğan'ın Adana'dan Almanya'ya, uzanan öyküsünü konu alan filmin galasına iş dünyasından üst düzey isimler katıldı.
Arnika Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, Akkuş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyeleri Nilay Reis Göktürk, Mata Boutique Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kuruoğlu ve çok sayıda iş insanı katıldı.
İş insanı İlhan Doğan'ı, Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz canlandırıyor.
İş adamı İlhan Doğan'ın Adana'dan Almanya'ya, Palme de Mallorca'dan Holywood'a uzanan öyküsünü işleyen film, 29 Eylül'de vizyona girecek.
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