İŞ DÜNYASI İŞİN GELECEĞİNİ MASAYA YATIRDI

İkinci oturumda ise ‘gelecekte iş dünyası ve çalışanları neler bekliyor?’ ‘Nasıl geleceğe hazır olunur?’ ve ‘Genç nesil ne istiyor?’, ‘İş dünyası gençlerden ne bekliyor?’ soruları masaya yatırıldı.

Çalıştay, gençlerin işin geleceği ve kendi beklentileri ile ilgili sorulara cevaplar verilen son oturumla tamamlandı.

Gençlerle olan oturuma, farklı okullardan öğrenciler ve iş hayatına henüz başlayan yeni mezunlar katıldı: Emre Öner ( Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden yeni mezun), Betül Yumak ( Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi yeni mezun, çalışıyor), Doğukan Özyolu ( Marmara Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi Bölümü öğrencisi, çalışıyor ) İsmail Kaya ( Marmara Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi öğrencisi, çalışıyor) Melisa Şahinler ( Arel Üniversitesi Beslenme ve Diyetisyenlik Bölümü öğrencisi) Ali Emre Koç (Süleyman Demirel Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi) Osman Adsay ( Marmara Üniversitesi Öğrencisi ) Muharrem Yılmaz ( Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri öğrencisi) Ragıp Çavdar ( ODTÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi )

Emre Tekün ( Acıbadem Doğa Koleji Lise son sınıf öğrencisi).

Çalıştayda İş Dünyasının Duayenleri Şu konulara Dikkat Çekti:

1)Gençler kendilerini geliştirmeli.

2)Gençlerin okudukları üniversite de okudukları bölüm kadar önemli .

3)Mezuniyet sonrası ilk 3 sene önemli.

İyi şirketlerde çalışmaya öncelik vermeliler değerleri artar ve öğrenirler.

4) Türkiye’de özel sektör güçlü ve dayanıklı.

Özellikle ihracat ağırlıklı şirketler gizli şampiyonlar.

5) Artık duvarlar yok, zihindeki duvarları da yıkma zamanı.

6)Teknoloji vazgeçilmezimiz.

7) Artık mesai saatleri değil sonuçlar/ performans önemli.

8) Her çalışan kendinin ve sorumluluğunun lideri olmakta.

9) Şimdi ESNEKLİK, BİLİŞSEL ÇEVİKLİK, DUYGUSAL ÇEVİKLİK her zamankinden önemli ve aranan yetkinliklerin başında geliyor.

10) Hız, elastikiyet, değerler, değerli olmak ve değer vermek ile içinde bulunduğu ortamın değerli bir parçası olduğunu bilmek mühim, çünkü BİZ ORTAMINDAYIZ.

11)Kuşaklar kendi içinde bir yankı odası oluşturuyor.

Ortak hisler hayaller bağlayıcı iletişimde.

12) Geleceğin iş yapanı;

ÇÖZÜM ORTAKLIĞI SATABİLENLER

13) Çözümcü olmak, harekete geçmek, etkili olmak fark yaratıyor, aranan özellik.

14) Bölgesel şirketlerin kuvvetlendiği bir dönem.

15) Sınırların yok olduğu bir döneme doğru gidiyoruz: DEPARTMAN SINIRLARI, ROLLERİN SINIRLARI, ŞİRKETLERİN SINIRLARI…

HER YERDEN HER YER İÇİN ÇALIŞABİLME DÖNEMİ

Hibrit iş yapma şekliyle bize sağlanan

16) Gençlerin farklılıklarını öne çıkartması ve farklılıklara açık olması gereken, çevik yapıların yatay organizasyonlarda farklı uzmanlık alanlarının da yapılması istenen bir dönem.

17) Gençlerin kendi yeteneklerini fark edip kendilerini burada geliştirmekle birlikte yan dallarda da gelişimlerini sürdürmeleri gereken bir süreçteyiz.

18) Hibrit çalışmanın hem yasal hem kurumsal kurallarının belirlenmesine ihtiyaç var.

Hibrit modelde her yerden çalışabilmenin kuralları neler, performans göstergeleri nedir…? Bu sorular önemli, özellikle insan kaynaklarının bu sorulara yanıtlar vermesi kuralların belirlenmesi duyurulması lazım.

Gençlerin önünü açarak yeteneklerini işe katmaları için hem yeni hibrit model tanımını iyi yapmak hem de onları dinlemek lazım.

Gençler de son oturumda şu konulara dikkat çekti ve taleplerini aktardı:

1) Eğitimde, staj ve çalışma hayatında olacağımız şekilde üniversite dersleri planlanmalı.

Sadece okulda ders değil her yıl ders gibi işte olmak istiyoruz.

2) Hibrit modelde her an aranmak ve yanıt beklenmesi çok yorucu. Bu düzenlenmeli.

3) Biz yeni mezunlara her işi yaptırma yaklaşımı derinleşmemizi engelliyor.

4) Az elemanla her işi yapmak verimliliğimizi azaltıyor.

5) Mobinge izin verilmeyecek iş yönetimi ve düzenlemeler yapılmalı.

6) Genç yetenekleri keşfetmek için okul döneminden itibaren, iş dünyası ile öğrenciler iletişimde olmalı.

7)Takdir edilmeyi onaylanmayı seven gençleriz.

Fark edildiğimizi bilmek istiyoruz.

8) Sosyalliğimizi de destekleyecek ortamlar verimliliğimizi arttırır.

9) Okuduğumuz bölümlerle piyasadaki işler tam örtüşmüyor. Birden çok iş yapabilme ve gelişme kapasitemiz var, bu fırsat verilmeli.

10) Eğitim sistemi bizim yeteneklerimizi fark edecek ve doğru kullanılacak şekilde kurgulanmalı.

11) Stajlarda bize çay getirme, fotokopi çektirme veya sadece form doldurma değil; bilgi alma ve uygulama fırsatı verilmesini istiyoruz.

12) Mezun olunca sırf boşta kalmamak için işe girince çok istediğimiz işi veya mesleğimizi yapamıyoruz.

13) Uzmanlaşmakla birlikte başka alanlarda da gelişmek istiyoruz.

14) Hayallerimiz ve yeteneklerimiz doğrultusunda çalışmak istiyoruz.

15) Bize de sorulmasını ve değer katmayı istiyoruz.

16) Üniversiteden mezun olup işe girince her şeyi biliyormuşuz gibi beklenti var hâlbuki biz iş hayatına hazır olmuyoruz mezun olunca. Teorik bilgiler bizi iş hayatına hazırlamıyor.

17) Mesai saatleri ile iş yapmak değil hedeflere göre iş yapmak istiyoruz.

18) İşe başladığımızda, mevcut duruma yüzde yüz uymak dışında farklı yollar aranmıyor, daha hızlı, verimli nasıl olur diye sorulmuyor.

19) Her birimizin biyoritmi farklı.

Kiminiz gece kimimiz gündüz çalışmayı seviyor.

Kimimiz işe gitmeyi kimimiz evden çalışmayı tercih ediyor. Bunlar da işe alırken dikkate alınmalı.



İşin Geleceği Çalıştayı’nda, iş dünyasının tespitleri beklentileri ile gençlerin gözlemleri ve beklentilerinin çoğunlukla örtüştüğü görüldü.

Kurumsal şirketlerin yaklaşımlarının daha net ve adaletli olduğu henüz kurumsallaşmamış şirketlerde ise olabildiği kadar çok işi bir çalışana yüklemek gibi bir yaklaşımdan şikayetçi gençler.

Anadolu’da gelecek vadeden şirketler istihdam yaratmakta, derken kurumsallaşamama riski de önemli bir ihtiyaç alanı olarak görülmekte.

Türkiye’deki özel sektör gelecek vaat ediyor, gençler gelişmek - geliştirmek istiyor, yöneticiler hız, verimlilik ve liderliğe dikkat çekiyor.

Kolay olmasa da özetlenen konular dikkate alınıp çalışmalar tamamlandığında,

İŞİN GELECEĞİ ÜMİD VAAD EDİYOR.