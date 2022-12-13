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IROBOT, DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ 2’Sİ 1 ARADA ROBOT SÜPÜRGE VE PASPASINI PİYASAYA SUNDU

Üstün kalitesi ve yüksek performansıyla dünya genelinde 40 milyondan fazla kullanıcı tarafından tercih edilen Amerikan markası iRobot, dünyanın en gelişmiş ikisi bir arada robot süpürge ve paspası Roomba Combo j serisini tanıttı. Pazardaki diğer ikisi bir arada ürünlerden farklı olarak Roomba Combo j7 ve Combo j7+ modelleri, halı zemini algılayarak paspasını kendi üzerine kaldırıyor, böylece halının ıslanarak kirlenmesini önlüyor.

ŞİRKETLER 13.12.2022, 10:57
IROBOT, DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ 2’Sİ 1 ARADA ROBOT SÜPÜRGE VE PASPASINI PİYASAYA SUNDU

Hijyen anlayışının tamamen değiştiği günümüzde kullanıcılar artık kişiselleştirilebilir, pratik ve derinlemesine temizliğin peşinde... Robotik alanda 30 yılı aşkın deneyime sahip, sektörün kurucusu iRobot’un inovatif ürünleri de kullanıcıların bu taleplerini karşılamak üzere geliştiriliyor ve yenileniyor. Bugüne kadar birçok 2’si 1 arada robot süpürge ve paspas, kullanıcıların yetersiz bir temizlik deneyimi yaşamasına neden oldu. Bunun sebebi bu tür robotların süpürme sonrası paspaslama işlemine geçmek için manuel bir müdahale gerektirmeleri ve paspas pedini yeterince yükseğe kaldıramayarak halılarda daha fazla kir yaratmalarıydı. Şimdi ise iRobot’un yeni modelleri Roomba Combo j7 ve Combo j7+, bu zorlukların her ikisini de benzersiz bir şekilde çözüyor.  Üstelik yüksek emiş gücü ve birbirine zıt yönde hareket eden çift kauçuk fırçası ile halı liflerinin arasında biriken küçük parçacıklardan saç ve evcil hayvan tüylerine kadar her şeyi süpürebilen bu modeller, iRobot OS (İşletim Sistemi) sayesinde sürekli güncellenerek kendini geliştirmeye devam ediyor.

İlk Gerçek El Değmeden Temizlik Yapan Robot Süpürge ve Paspas

Roomba Combo j Serisi robotlar, tek bir temizlik görevinde süpürme ve paspaslama yapması, böylece zeminleri temiz tutarken zamandan tasarruf sağlaması ile diğer 2'si 1 arada robotlardan ayrılıyor. Diğer 2'si 1 arada cihazlarda, süpürme işlemi tamamlandıktan sonra paspası manuel olarak takmanız gerekir, bu da ekstra çaba ve zaman demektir. Roomba Combo j7 ve Combo j7+ modellerinde ise paspas kolu takılı ve kullanıma hazırdır. Bu robotlar, bir paspas pedi takıldığını, paspas solüsyon deposunun dolu olduğunu algılıyor ve otomatik olarak paspaslama moduna geçiyor. Böylece tek bir temizlik göreviyle önce halıları süpürüyor, ardından sert zeminleri süpürerek paspaslıyor.

Türünün İlk ve Tek Örneği: Halıların Islanıp Kirlenmesini Önlüyor

Gelişmiş sensörler kullanarak çeşitli zemin tiplerini algılayabilen Roomba Combo j7 ve Combo j7+ modelleri, pazardaki diğer 2’si bir arada modellerden farklı olarak halı ile karşılaştığında paspasını tamamen yukarı kaldırarak kendi üzerine yerleştiriyor. Böylece yüksekliği ne olursa olsun, halınızın paspas nedeni ile ıslanıp kirlenme ihtimalini ortadan kaldırıyor.

 

 

İstediğiniz Yeri, İstediğiniz Zaman Temizleyin

Akıllı navigasyon sistemi sayesinde 10 kata kadar harita kaydetme özelliğine sahip olan, böylece ne zaman ve nereleri temizlemesi gerektiği konusunda mutlak kontrolü kullanıcıya bırakan Roomba Combo j Serisi akıllı robot süpürge ve paspas, uygulama üzerinden seçilen oda ve alanlara yönlendirilebiliyor. Yasaklı alanlar belirlendiğinde ise bu bölgelerden uzak duruyor. iRobot OS (İşletim Sistemi) ile zaman içinde evinizi öğrenerek objeleri tanıyabiliyor ve ‘yemek masasının altını süpür’ gibi sizin belirlediğiniz komutlarla yönlendirilebiliyor. Şarjı azaldığında ise ünitesine dönüp şarj olduktan sonra temizliğe kaldığı yerden devam ediyor; böylece temizlik asla yarım kalmıyor.

Engelleri Algılayarak Bunlardan Kaçınabiliyor

Roomba Combo j7 ve Combo j7+ akıllı robot süpürge ve paspas, PrecisionVision yön bulma özelliği sayesinde temizlik sırasında karşılaştığı 80’den fazla engeli algılıyor. Örneğin evcil hayvan kakası, kablo, çorap, terlik, peluş oyuncak vb birçok engelle karşılaştığında, küçük kazaları önlemek için onlardan kaçınıyor. iRobot OS (İşletim Sistemi) sayesinde, algıladığı engellerin fotoğrafını Türkçe dil destekli iRobot Home uygulaması aracılığıyla size iletiyor ve bu engelle bir sonraki karşılaşmasında ne yapması gerektiğini soruyor. Böylece devamlı öğrenerek evinize uyum sağlıyor.

Kişiye Özel Temizlik Sunuyor

iRobot OS (İşletim Sistemi) sayesinde Roomba Combo j7 ve Combo j7+ akıllı robot süpürge ve paspas, kullanıcının temizlik alışkanlıklarını öğreniyor ve uygulama aracılığıyla "akşam yemeğinden sonra yemek masasının altını temizlemek" gibi düzenli temizlik önerileri sunuyor. Mevsim geçişleri ve evcil hayvanların tüy dökme mevsimlerinde artan temizlik ihtiyacı ile haftalık temizlik programında düzenleme öneriyor. “Evden ayrıldığımda temizle” özelliği sayesinde, onay verilirse kullanıcı evden çıktıktan sonra temizliği başlatıp eve döndüğünde ise bitiriyor. Temizlik sırasında uygulama üzerinden seçilen bir oda atlanabiliyor. Bunun yanı sıra iRobot Home uygulaması üzerinden aktif hale getirilebilen çocuk ve evcil hayvan kilidi sayesinde, evin meraklı üyelerinin istenmeyen zamanlarda temizliği başlatması veya yarım bırakması önlenebiliyor.

Temizliğe “Siri Kısayolları” ile Yön Verin

Roomba Combo j Serisi robot süpürge ve paspas, seçilen odanın veya odaların temizliği için Siri Kısayolları oluşturulmasına ve bunun “iRobot Home” uygulamasında “Sık kullanılanlar” bölümüne kaydedilmesine olanak veriyor. Böylece “Sık kullanılanlar”daki kayıtlardan sesiniz ile bir temizlik işi başlatabiliyor, robotun oturma veya yemek odası gibi alanları temizlemesini istemek için sesinizi kullanabiliyorsunuz.

Önce Evinizi, Sonra Kendini Temizliyor

Roomba Combo j7+ akıllı robot süpürge ve paspas evi temizledikten sonra kendi toz haznesini de temizliyor. Clean Base Otomatik Kir Boşaltma Sistemi sayesinde kir, toz ve kalıntılar, polen ve küfün %99'unu yakalamak için alerjen engelleme malzemesi kullanan AllergenLock™ torbalarına otomatik olarak geçiyor. Bu sayede 60 gün boyunca tozdan ve kirden uzak kalınabiliyor.


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