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İpragaz Gönüllüleri, Ağrı Dağı’nın 4.200 metresinde atık topladı

Türkiye’nin köklü enerji şirketi İpragaz; çevreci ürün ve projeleri ile sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya için çalışmaya devam ediyor. Bir taraftan 59 yıldır ‘Temiz Enerji’ kaynağı ana ürünü LPG ile karbon salınımının azaltılmasına ve havanın temiz kalmasına katkı sağlayan İpragaz, diğer yandan da çalışanlarının gönüllü olarak katıldığı ve ‘Temiz Dünya-Temiz Gelecek’ mottosuyla hayata geçirilen projeyle doğayı temizliyor. İpragaz gönüllülerinin daha önce Saros Körfezi’nde denizin dibinde temizlik yapmalarının ardından bu kez de, Türkiye’nin zirvesi Ağrı Dağı’nın 4.200’üncü metresindeki kampın çevresinde kilolarca atık topladı.

İpragaz Gönüllüleri, Ağrı Dağı’nın 4.200 metresinde atık topladı

59 yıldır hizmet kalitesinden ödün vermeden Türkiye’nin dört bir yanına enerji taşıyan İpragaz, tüm faaliyet alanlarında gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle çalışıyor. İpragaz, sahip olduğu sürdürülebilirlik anlayışı doğrultusunda geliştirdiği çevreci ürün ve projelerle sektöre öncülük etmesinin yanında İpragaz gönüllülerinin yürüttüğü çevreci çalışmalarla da ülkemizin geleceğine katkı sunuyor.

İpragaz Gönüllüleri: ‘Temiz Dünya - Temiz Gelecek’


Bu kapsamda ‘Temiz Enerji’ kaynağı olarak, tüm dünyada kullanımı teşvik edilen ana ürünü LPG ile karbon salınımının azaltılmasına ve havanın temiz kalmasına 1961 yılından bu yana önemli katkı sağlan İpragaz, aynı zamanda çalışanlarının gönüllü olarak katıldığı proje ile bu yaklaşımını denizde ve karada yaptığı çalışmalarla ülkemizin tamamına yayıyor. ‘Temiz Dünya-Temiz Gelecek’ mottosuyla hayata geçirilen proje çerçevesinde İpragaz çatısı altındaki gönüllü çalışanlar, kimi zaman deniz dibinde, kimi zaman da dağların zirvesinde doğayı temizliyor. İpragaz çatısı altında depolama ve dolum faaliyetleri yürüten Bütangaz çalışanlarının, Saros Körfezi’nde deniz dibini temizlemelerinin ardından bu kez de dünyanın en büyük LPG tüpü üreticilerinden EVAS’ın çalışanları, Türkiye’nin çatısı olarak, kabul edilen Ağrı Dağı’nda çevre temizliği yaptı.


Önce zirve daha sonra ise çevre temizliği yapıldı


Deniz seviyesinden 5.137 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek zirvesi olan, yerli ve yabancı dağcıların yoğun ilgi gösterdiği Ağrı Dağı’nda zirve tırmanışı yapan İpragaz gönüllüleri , dönüş yolunda çevredeki atıkları topladı. Ekibin bu çevreci davranışına bölgedeki tırmanışlarda dağcılara destek olan yerel rehberler de katıldı. 4.200 metredeki kampın çevresinde yapılan temizlik çalışmalarında kilolarca atık toplandı.

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