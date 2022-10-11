İNŞAAT MALZEMESİ İHRACATI VE TAŞIMASI REKOR KIRIYOR

Pandemi sonrası inşaat faaliyetlerindeki toparlanma, Türkiye’nin ihracatına da yansıdı. Türkiye İMSAD verilerine göre inşaat malzemesi ihracatı 2022’de, yıllıklandırılmış bazda art arda 7 ay rekor tazeledi. İnşaat malzemeleri ihracatı Ocak-Temmuz döneminde de yüzde 23,3 artarak 20 milyar 250 milyon dolara çıktı. İhracattaki rekor seviyeler, inşaat malzemesi lojistiğine duyulan ihtiyacı da artırdı.

İnşaat malzemeleri taşımacılığında uzmanlaşan Intermax Logistics de bu yıl sonuna kadar Avrupa’ya inşaat malzemesi taşımalarını yüzde 30 artırmayı hedefliyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Çelikel, inşaat sektöründeki müşterilerine, daha etkili çalışmalarını sağlayacak hızlı ve pratik lojistik çözümler sunduklarını anlattı. Yandan ve üstten yüklenebilen ekipmanlar sayesinde inşaat malzemesi ihracatçı ve ithalatçılarının her türlü lojistik ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini belirten Çelikel, “Sektöre yönelik taşımalarımızı, malzemenin türüne göre özel donanımlı araçlar, ekipman ve uzman personelle yürütüyoruz. Parsiyel ve komple taşımacılığa ek olarak talebe göre depolama hizmeti de veriyoruz.” dedi.

İnşaat lojistiği hassasiyet ister, yoksa zarar ettirir

Çelikel, inşaat malzemelerinin lojistik süreçlerinde zamanında teslimat kadar gerekli donanımın da çok önemli olduğuna dikkati çekerek, “Aksi takdirde farklı ürünlerde kırılma ve hasar oranları ciddi şekilde artabilir. Bu da lojistik firması, alıcı ve satıcı açısından büyük zararlara yol açabilir.” uyarısında bulundu.

“Avrupa’daki enerji krizi ihracata olumlu yansıyabilir”

Yoğunlukla kara yolu ile olmak üzere Avrupa, Orta Doğu ve BDT ülkelerine taşımacılık yaptıklarını dile getiren Çelikel, yılın geri kalanında inşaat malzemesi ihracatını etkileyebilecek gelişmelere de değindi. Çelikel, Türkiye’nin başlıca ihracat pazarı Avrupa’da daralma, Orta Doğu ülkelerinde ise büyüme beklendiğinin altını çizdi.

Avrupa’da etkisi giderek artan enerji krizinin, inşaat malzemesi üretiminde keskin düşüşlere yol açabileceği beklentilerine işaret eden Çelikel, “Dolayısıyla inşaat faaliyetleri daralsa da malzeme üretimi daha çok azalacağından Türkiye’nin ihraç ürünlerine ihtiyaç artabilir. Biz Intermax Logistics olarak her hâlükârda inşaat malzemesi ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz.” görüşünü de paylaştı.