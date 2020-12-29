İnoksan, yeni yılda ihracat cirosunu yüzde 60 artırmayı hedefliyor

Pandemi ile birlikte değişen sektör profesyonellerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümleri analiz ederek bayi ve satış noktası ağıyla birlikte ürün gamını da genişleten İnoksan; 2020 yılı içerisinde de yurt içinde ve yurt dışında işletmesini; müşterisini ve personelini düşünerek inşa etmek isteyenlerin tercihi oldu. Markalaşma ve ürün geliştirme süreçleri ile birlikte İnoksan, yurt içindeki bayi ve satış noktası sayısını 75’e yükseltti. İstanbul, Muğla, Çanakkale, Gaziantep, Kırklareli ve Bursa şehirlerinde 2020 yılında açtığı yeni bayilik ve satış noktalarıyla İnoksan, toplamda 100 kişiye daha ek istihdam sağladı. 2021 yılı içerisinde yurtiçi bayi ve satış noktası sayısını 90’a çıkarmayı hedefleyen İnoksan, bu konuda yatırımcı adaylarının büyük bölümüyle şimdiden anlaşmalarını tamamladı. Sektörde her daim ilklere imza attıklarının altını çizen Vehbi Varlık, İnoksan markasının yeni yatırımcılar için fırsatlar sunduğunu belirtti.

2021 yılında ihracat cirosunu yüzde 60 artırmayı hedefliyor

Yurt dışı yatırımlarına beş kıtada yer alan iş ortakları ile sıcak ilişkilerine yenilerini ekleyerek devam eden şirket, attığı adımlarla gelecek yılda ihracat cirosunu yüzde 60 oranında artırmayı hedefliyor. Önümüzdeki beş yıl içerisinde ise toplam ciroyu iki katına çıkaracaklarını belirten İnoksan Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, üretimden satışların minimum yüzde 70’ini ihracattan elde etmek istediklerini ve bunun temellerini de sağlam bir şekilde attıklarını açıkladı.

Yurtdışı perakende satışına odaklanıldı

Bu yıl özellikle perakende kanalında hız kazanmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Vehbi Varlık, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya ve Rusya pazarlarını öncelikli hedef belirlediklerini söyledi. Dünyanın diğer büyük bir gücü olan Çin Halk Cumhuriyeti’nde de ürünlerini satabilmek için gerekli Çin Standartlarının (CQC) belge çalışmalarını sonuçlandırdıklarını açıklayan Varlık, pandeminin etkisinin azalması ile hayata geçecek olan projeler için yatırımlarına devam ettiklerini belirtti. ABD pazarına da odaklandıklarının altını çizen Varlık sözlerine şu ifadelerle devam etti; “Beş yıldır aktif olarak ABD’de fuarlara katılıyoruz. ABD mutfak cihazları ithalatının yüzde 70’ini Çin’ den yapıyor. Koronavirüsün de etkisiyle ABD bizim için daha da önemli bir pazar haline dönüştü.

Önemsediğimiz bir diğer pazar olan İngiltere’de tüm Birleşik Krallık ve İrlanda için tek dağıtıcılık sözleşmesi imzaladık. İlk etapta bulaşık yıkama makinaları ile başlamak üzere sonrasında da fırınlarımız ve pişirici grubumuzun satışı için anlaşmaya vardık. İlerleyen süreçte partnerimiz ile birlikte yapılacak fuar, tanıtım gibi pazarlama faaliyetleri ile satışlarımızın artan ivme ile gelişmesini bekliyoruz” dedi.

Koronavirüsle mücadele eden yeni ürünler

Cirosunun her yıl yüzde ikisini AR-GE’ye ayırmaya devam eden İnoksan, 35’in üzerinde özgün endüstriyel ürün tasarım tescili ile sektörün öncelikli tercihi olmaya devam ediyor. Pandemi döneminde de ürün gamını geliştirdiklerini belirten Vehbi Varlık, İnoksan AR-GE Merkezi’nin sürekli gelişen teknolojik alt yapısı ve nitelikli işgücüyle büyüdüğünü belirtti. Şirket, bu yıl koronavirüsle mücadelede profesyonel mutfakların hijyen standartları ile geliştirdiği bulaşık yıkama makineleriyle hijyenik çözümler sundu. Koronavirüsü yok eden yüksek sıcaklık teknolojili İnoksan Bulaşık Yıkama Makinelerinin işletmelerin favori ürünü olduğunu söyleyen Varlık, 2021 yılı içerisinde, biri TÜBİTAK çalışması olan birçok yeni projeyi daha hayata geçirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

Bilgi sistemleri alanında toplamda dört milyon TL’lik yatırımla SAP kurulunu tamamladıklarını açıklayan Varlık, dijitalleşmeye yönelik atılan adımlar çerçevesinde beş yıl önce faaliyete geçirilen İnoksan Çağrı Merkezi’nin de her geçen gün geliştiğini sözlerine ekledi. Varlık; “İnoksan Çağrı Merkezi’nde ayda ortalama 6 bin çağrı yanıtlıyor, müşterilerimiz ile aramızdaki iletişimi, tek bir merkezden, düzenli ve sürekli bir şekilde yürütüyoruz. Her yıl düzenli olarak yapılan müşteri memnuniyeti araştırmalarımız, anketlerimiz sayesinde de; ürünler, satış ve satış sonrası hizmetler boyutlarında tutarlı bir trend izlemekteyiz. Dijitalleşme yolunda attığımız diğer bir adım olan e-ticaret projemiz inoksanshop.com.tr üzerinden satışı gerçekleştirilen İnoksan ve İnoksan güvencesiyle ithal edilen birçok markanın ürün gamını da bu yıl içerisinde genişlettik” dedi.

Dönüşen dünyaya dijital ve esnek endüstriyel mutfak çözümleri

Pandemiyle birlikte hız kazanan dijital dönüşüme yatırımlarının devam edeceğini belirten Varlık; “Pandemide yeme-içme sektörü tüketicilerin değişen ihtiyaçları, alışkanlıkları ve beklentileriyle hızlı bir dönüşüm sürecine girdi. Tüketiciler çok daha seçici davranmaya başladı. Sağlıklı beslenme, güven ve pratikliğe olan duyarlılık arttı. Bu doğrultuda dijital dünya içerisinde var olan ve paket servis hizmeti bulunan firmalar süreçten daha az etkilendi. Türkiye’de birçok şirket bu hızlı dönüşüme kolaylıkla adapte oldu. Önümüzdeki süreçte yeni nesil daha aktif olurken, firmalar da daha düşük maliyetlere dönmeye çalışacak. Daha sağlıklı ve organik tüketim öne planda olacak. Yaşamdaki değişimle birlikte yaratıcı çözümler ve fark yaratan modeller ortaya çıkacak. Tüm bu değişimlere ayak uydurabilen işletmeler başarılı olacak.

Bizler de sektör değişirken her türlü ihtiyaca cevap vermek için teknolojiyle birlikte modüler mutfakları geliştirmeye devam edeceğiz. Mutfaklarda verimliliğin ön plana çıktığı bu dönemde; işletme maliyetlerini azaltacak, birden fazla menüye hitap eden ve şartların değiştiği zamanda da farklı konseptlere adapte olabilecek esnek endüstriyel mutfak çözümleri sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Vehbi Varlık; ‘Tüm dünya ülkelerini İnoksan mutfakları ile donatmak istiyoruz’

İnoksan’ın önümüzdeki beş yıllık yol haritalarından da bahseden Vehbi Varlık; yine mevcut marka algısını; daha güvenilir, daha kaliteli ve daha uzun ömürlü mutfaklara imza atarak koruyacaklarını söyledi. Derinleşen uzmanlığı ile İnoksan’ın bu süreçte rakiplerinden ayrışacağının altını çizen Varlık, “Ana mutfaklardaki proje misyonumuzu tamamladık ve kendimizi tüm dünyaya ispatladık. Bundan sonra daha çok ürünlerimizle markalaşmak istiyoruz. Gelecek planlarımız içerisinde İnoksan ailesine katacağımız yeni ürünler yer alıyor. İnoksan olarak “verimlilik, dijitalleşme, ihracatta büyüme ve müşteri memnuniyeti” alanlarındaki gelişmelerimizle tüm dünya ülkelerini İnoksan mutfakları ile donatmak istiyoruz” dedi.

Varlık; ‘Ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz’

Gelecek yıl özel sektör ve Türkiye ekonomisi için beklentilerine yönelik ise Varlık şu ifadeleri kullandı; “Yaşanan olumsuzluk devlet yönetimi, özel şirketlerin destekleri ve bireylerin duyarlı davranışları ile ülkemizde minimum ölçekte hasarla bertaraf ediliyor. Pandemi tüm dünyayı hızlı bir değişime sürükledi. Ülkemiz bu dönüşüme çok hızlı kanalize oldu. Sektörümüz de tüm alanlarda olduğu gibi süreçten etkilendi. Likidite oranları bozuldu. Borçlanma maliyetleri arttı. Fiyat istikrarı bozuldu ve alımlar ertelendi. Pandeminin etkisinin azalması ile ertelenen yatırımlar hayata geçecek. Yeni birçok fikir var. Yeni nesil dijitalleşme ile paket servisin buluşması sektörümüzü canlandıracak. Biz de Türkiye’deki birçok zincir restoranın ve otelin her şubede öncelikli tercihi ve mutfaklarını projelendiren firma olarak, yeni dönemde de hem yurt içinde hem yurt dışında başarılı iş ortaklıkları ile ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”