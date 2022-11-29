Ingage’e "Türkiye'nin En İyi İşyeri" Ödülü

Ingage Dijital Pazarlama, insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Kincentric© tarafından yapılan “Kincentric Best Employers” çalışan deneyimi araştırması kapsamında “Türkiye’nin En İyi İşyeri” seçildi.

Best Employers Programı, Kincentric’in 50 yılı aşkın süreyle çalışanlarla yaptığı ve işyeri mükemmelliğini ölçümlediği araştırmalara dayanıyor. 2022 yılında “Türkiye’nin En İyi İşyeri” ödülünü alan şirketler, çalışan bağlılığının yanı sıra “Çeviklik, Bağlı Kılan Liderlik ve Yetenek Odağı” endekslerine göre belirlendi.

“Ingage’in odağında önce insan var”

Ingage CEO’su Pınar Ercan Tursun, Ingage’in bu başarısını şöyle değerlendirdi: “Ingage olarak yetenek, eğitim, gelişim ve çalışan deneyimine çok önem veriyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın bireysel ve mesleki gelişimleri konusunda önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Kişiye özel belirlenen teknik ve yönetsel eğitimler, yöneticilerimize özel liderlik modülleri, koçluk/mentorluk desteği ve iç eğitimler organize ediyoruz. Ingage yaş ortalaması 30 olan çok genç bir şirket. Dolayısıyla, Y ve Z jenerasyonlarının geleceğimizin temelleri olduğu bilinciyle daha fazla gencin karar mekanizmalarına katılabildiği programlar yapıyoruz. INGenç uygulamamız ile Z jenerasyonu içerisinde yer alan arkadaşlarımızın kurumumuza ve çalışma arkadaşlarımıza katkı sağlayacak fikirlerini sürekli olarak gündemimize alıyoruz. Bu sayede sektörümüze potansiyel liderler kazandırmayı hedefliyor ve bunu kültürümüzün bir parçası olarak görüyoruz. Bizim odağımızda önce insan ve insani değerler var. Kincentric tarafından “En İyi İşyeri” seçilmek, şirketimizdeki insan odaklı deneyimlerin bir sonucu olarak bizim için kıymetli. ‘Türkiye’nin en çok çalışılmak istenen ajansı olma’ vizyonumuz doğrultusunda çalışan deneyimimizi zenginleştirecek yeni uygulamalarımızı kurgulamaya devam ediyoruz.”