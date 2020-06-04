Tamamen doğal mineral tuzu ve meyan kökü ekstresi kullanılarak üretilen ve %100 Doğal Beyazlatıcı Roll On Deodorant terlemeye engel olmadan, ter kokusuna karşı gelerek koltuk altında oluşan kararmalara karşı beyazlatıcı etki sağlıyor. Ürün içeriğinde yer alan potasyum alum tuzu, koltuk altı ter gözeneklerini tıkamadan sadece kötü kokuya sebep olan bakterilerin gelişmesini engelliyor. INCIA, koltuk altındaki istenmeyen kararmaları %100 Doğal Beyazlatıcı Roll On Deodorant içerisinde yer alan doğal bitki özleriyle açıyor.
INCIA’dan Türkiye’nin İlk Doğal Beyazlatıcı Roll On Deodorantı
Aşırı kilo, sürtünme, genetik yatkınlıklar, yanlış epilasyon yöntemleri, kronik rahatsızlık gibi birçok nedenden dolayı koltuk altında kararmalar görülebiliyor. INCIA, günlük hayatta ciddi sıkıntılar yaratarak yaşam kalitesini düşüren bu durumu %100 Doğal Beyazlatıcı Roll On Deodorant ile çözüyor.
04 Haziran 2020 Perşembe 14:18