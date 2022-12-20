İkinci eldeki hareketle 2022’de mobil aksesuar pazarı 30 milyonu aştı

Gelişen teknolojilerle her geçen gün büyüyen ‘mobil aksesuar pazarı’, 2022 yılında Türkiye’de 30 milyon adet ve 15 milyar TL’lik hacme ulaştı. Covid-19 salgınıyla başlayan ve devam eden süreçte; evde geçirilen vaktin artması, evden çalışma modeli, evde kalanların mobil cihazlarına yönelmesi ve oyun/video gibi aktivitelerin artması gibi sebeplerle kullanıcıların oyun kabloları, kablosuz şarjlara, Type-C bağlantı, hızlı şarj adaptörleri ve powerbank’lara olan talebi yükseldi.

Ciro hedefi 2’ye katlandı!

Mcdodo Türkiye Genel Müdürü Mehmet Uçurum, “2021 yılında bu durum, pazarı bir önceki yıla göre neredeyse %50 oranında büyütmüştü ve 22 marka altında yaklaşık 10.7 milyon yeni cihaz satışı olmuştu. 2022 yılında ise yılındaki oldukça yüksek fiyat ve vergi artışlarına rağmen, yaklaşık 11-12 milyon adet cihaz satıldı ve 3 milyon adet yenilenmiş telefon da sisteme yeniden sunuldu. Bu durum satışları beklentimizin üstüne taşıdı. 40 milyon TL olan 2022 ciro hedefimiz 80 milyon TL, 80 olan satış noktası hedefimiz de 320 oldu. 2023 hedefimiz ise 180 milyon TL ciro ve 450 satış noktası” dedi.

En hızlı ve en kesintisiz şarj!

Bu sene en çok tercih edilen mobil aksesuarların başında MagSafe destekli, Apple cihazları şarj eden kablosuz şarjlar ve dijital göstergeli şarj kabloları olduğunu söyleyen Uçurum, sözlerine şöyle devam etti: “Dünyanın lider mobil aksesuar üreticilerinden Mcdodo olarak, MagSafe Powerbank Charger’la iPhone 13 ve iPhone 14 serisi kullanıcılarına şarj konusunda uygun fiyatlı yüksek kaliteli alternatifler sunduk ve büyük talep gördük. Ayrıca Apple Watch, Airpods ve iPhone aynı anda şarj edebilen ve MagSafe ile uyumlu şarj ünitemiz de Apple’ın 3’te birine denk gelen fiyatı ve iddialı tasarımıyla çok tercih edildi. Mcdodo’nun en iddialı olduğu alan olan yüksek hızlı şarj kablolarında ise akım gösteren LED kablolar bu yıl çok revaçtaydı. Bu açıdan bakınca en büyük mobil aksesuar talebinin yine geçen sene olduğu gibi şarjlarda olduğunu görüyoruz.”

2023’ün en çok tercih edilecek aksesuarları

Mcdodo olarak en büyük hedeflerinin; Türkiye'deki mobil aksesuar tüketicisine, bu kadar seçenek arasında gerçekten kaliteli ürünleri, ulaşılabilir fiyatlarla sunmak olduğunu söyleyen Uçurum; 2023’te de en çok tercih edilen mobil aksesuarlarının hızlı şarj adaptörleri, dayanıklı ve dijital göstergeli kablolar ve MagSafe destekli ürünler olacağını söyledi.