Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona survivor salgın
Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li...
Son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 38 bin 874 kişi hakkında işlem yapıldı
Son bir haftada sokağa çıkma...
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyon 700 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı...
İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye olan uçuşlar durduruldu
İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney...
KKTC'de Başbakan Saner, UBP'nin Genel Başkanı oldu
KKTC'de Başbakan Saner, UBP'nin Genel...

Hyundai, Türk Ortağından Hisselerini Satın Alıyor

Hyundai Assan’ın çoğunluk hissesi Hyundai Motor Company’ye geçiyor.

Hyundai, Türk Ortağından Hisselerini Satın Alıyor

Hyundai Motor Company, dün Rekabet Kurumuna yapılan başvuru ile ilgili olarak bir basın açıklaması paylaştı.

Hyundai Motor Company ve Kibar Holding, 1990 yılından bu yana çeyrek asrı aşkın süredir karşılıklı güven ve saygıya dayalı örnek bir stratejik iş birliğini sürdürüyor. Eşit ortaklık yapısıyla kurulan Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HAOS), üst düzey teknoloji yatırımlarıyla Türk otomotiv endüstrisinin gelişiminde önemli bir rol üstlendi. Hyundai’nin Avrupa'daki kompakt otomobillerinin üretim üssü olarak konumlanan ve Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımlı ortak girişimlerden biri olan Hyundai Assan, % 70 Hyundai Motor Company ve % 30 Kibar Grubu ortaklığıyla yönetiliyor.

Ortak stratejik değerlendirmelerin ardından Hyundai Motor Company ve Kibar Grubu, Hyundai Assan’ın çoğunluk yönetiminin Kibar Holding’den hisse satın alma yoluyla Hyundai Motor Company’ye devredilmesi konusunda bir anlaşmaya vardı. Kibar Holding, hisselerin devredilmesinden sonra Hyundai Assan yönetimindeki mevcut rolünden ayrılacak ve yeni yapıda küçük bir hissedar olarak kalmaya devam edecek.

Hisse devrinin gerçekleşmesi, 2021 yılının ilk çeyreği sonunda Rekabet Kurumu izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından bekleniyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Hyundaişirket HaberleriEkonomi HaberleriHyundai AssanHyundai Motor Company
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.