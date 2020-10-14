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Hürriyet Emlak Yeni Döneme Hazır

Kamuoyunda yeni emlak yasası olarak bilinen Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik; bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hürriyet Emlak Yeni Döneme Hazır

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ticari İşlerden Sorumlu Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan; yeni yönetmeliği uzun süredir beklediklerine vurgu yaparak, “Türkiye’nin sadece emlak alanında uzmanlaşmış en büyük internet sitesi olarak yeni düzenleme için hazırız” dedi. Tandoğan şöyle devam etti:

“Emlak sektöründe yeni bir düzenleme ihtiyacı uzun süredir devam ediyordu. Bugün itibarıyla yayımlanan yeni yönetmelikle pek çok konuda yeni düzenlemeler getirildi. Uzun süredir bu yeni yönetmeliği bekliyorduk, sektöre ciddi bir şeffaflaşma getirecek olmasının yanı sıra özellikle kayıt dışılığın ortadan kalkacağına ve haksız rekabet koşullarının sona ereceğine inanıyorum. Ayrıca sektöre duyulan güvene de büyük katkı sağlayacaktır. Sektörün tüm bileşenleri olarak, bu yönetmeliğin eksiksiz uygulanması için birlikte çalışmamız gerekiyor. Hürriyet Emlak olarak, Türkiye’nin sadece emlak alanında uzmanlaşmış en büyük internet sitesiyiz. Tüm süreçlerimizi yeni yönetmeliğin gereklerine göre düzenleyerek tüketiciler için en doğru tercihleri barındıran güvenilir platform olmayı sürdüreceğiz.”

Anahtar Kelimeler:
Zeynep TandoğanHürriyet Emlak
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