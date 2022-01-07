Huma Yapı’dan Çengelköy’e 100 milyon TL’lik konut projesi

2021 yazında arsa sahipleri ile anlaşmalar yapmaya başladıkları ve 2021 yılı sonunda yaklaşık 65 arsa sahibi ile sözleşme imzaladıkları Vadi Çengelköy projesine başladıklarını belirten Mimar Yusuf İzzettin Aydın, “Yaklaşık 100 milyon TL yatırım maliyeti olan bu proje için ülkemiz ve dünyanın içinde olduğu pandemi şartları gereği bir konsorsiyum oluşturduk. Projede kullanacağımız tüm malzemeler, sistemler son teknoloji ürünü olacak. Her daire için kişiye özel çözümler sunmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Geleneklerini önemseyen bir mimar olarak aileye çok önem verdiğine dikkat çeken Aydın, “Ailenin kız veya erkek çocuğu olması, çocuk sayısı, aile yapısı, yaşam anlayışı, modern, klasik tarzına göre özel çözümleri ekibimiz ile üretmeye çalışıyoruz. Arsa sahipleri ve satışı gerçekleşmiş olan daire sahipleriyle görüşüp aile yapısına göre öneriler getiriyoruz ve bunu çok şükür ilk projelerimizde başardık. Çok önemli geri dönüşler aldık. Engelliler için sunduğumuz çözümler basit bir asansör veya rampadan çok daha fazlası. Onları dinleyip konuşarak onlar için neler yapabileceğimize beraber karar vererek onların hayatlarına daha fazla nasıl konfor sağlayacağımızı bulmaya çalışıyoruz” dedi.

Çocuk oyun alanlarında da önemli yenilikler sunmak için uğraştıklarını anlatan Aydın, “Çocuk oyun alanlarında klasik salıncak, kaydırak, zıp zıp gibi malzemelerden oluşan oyun parkları yerine sadece vakit geçireceği değil zihin yapılarını da geliştiren oyun sistemleri oluşturmaya çalışıyoruz. Mimarlık günümüzde gelişen teknoloji yanında sosyal bilim dallarıyla paralel hareket etmeli. İnsanların yaşam alanlarına mümkün olduğunca daha çok mutluluk eklememiz lazım” diye konuştu.