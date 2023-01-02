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HONOR, Türkiye’deki faaliyetlerine 2023 yılında hız veriyor

Küresel bir teknoloji markası olan ve global olarak ArGe yatırımlarına devam eden HONOR, 2023 yılında Türkiye pazarında yepyeni modelleri ile ürün yelpazesini genişletmeye devam edecek.

ŞİRKETLER 02.01.2023, 15:29
HONOR, Türkiye’deki faaliyetlerine 2023 yılında hız veriyor

Akıllı telefon ve ekosistem ürünlerinde dünyanın her yerindeki kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik ürünlere imza atan HONOR, 2023 yılında Türkiye’deki faaliyetlerine hız kesmeden devam edecek. Sektörde ilklere imza atan ve yeni ürünlerini kullanıcılar ile buluşturmaya devam eden firma, başta akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar olmak üzere ülkemizdeki ürün yelpazesini de genişletecek.

Her bütçeye uygun yüksek kaliteli ürünler

Açık, yenilikçi ve mükemmellik arayışı içerisinde olan HONOR, son olarak HONOR 70 ve HONOR Pad 8 gibi dikkat çeken ürünlerini Türkiye pazarında piyasaya sürdü. Etkileyici bir üçlü kamera sisteminin yanı sıra zarif, şık ve simetrik bir kavisli tasarıma sahip olan HONOR 70, performans ve işlevsellik alanlarında yenilikler getirerek, satın alan kullanıcılara üstün bir kullanıcı deneyimi sunmayı başarmıştı.

Sony’nin IMX800 sensörünün ilk kez kullanıldığı HONOR 70 modeli özellikle şık tasarımının yanı sıra üstün performansı ve fotoğraf kalitesi ile kullanıcılardan tam puan aldı. Ayrıca kullanıcıların aynı anda iki farklı video kaydetmesine olanak sağlayan Solo Cut modu ile yine sektörde ilklere imza atan bir model olmayı başardı.

Ülkemizde geçtiğimiz haftalarda satışa çıkan HONOR Pad 8 ise şık tasarımının yanı sıra ekran ve ses özellikleri ile dikkat çeken bir model oldu. Sekiz çekirdekli Qualcomm® Snapdragon® 680 yonga seti ile donatılan HONOR Pad 8 modelinin sınıfında rakipsiz olmasını sağlayan özelliklerden birisi de her iki tarafa simetrik olarak yerleştirilmiş sekiz hoparlöründe yatıyor. 2000x1200 piksel çözünürlük sağlayan HONOR Pad 8, 1 milyar renk desteği ile film ve video izlemek için çarpıcı netlik ve gerçekçi tonlar sunarak eğlenceyi yepyeni bir seviyeye taşımayı da başardı.

Türkiye’deki ürün yelpazesi genişleyecek

Tüm dünyada 30 binden fazla deneyim mağazası bulunan ve dünya çapındaki toplam çalışan sayısının yüzde 60'ını Ar-Ge çalışanlarının oluşturduğu HONOR’un biri Fransa'da biri de Japonya'da olmak üzere altı ArGe merkezi ve 100'den fazla inovasyon laboratuvarı bulunuyor. Bu yatırımları sayesinde kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik ürünlere odaklanan ve bu ürünlerde daha önce görülmeyen yeniliklere imza atan firma 2023 yılında da hem globalde hem de Türkiye’de yepyeni ürünler ile karşımıza çıkacak.

HONOR Türkiye Ülke Müdürü Jeffrey Sunjingfei, "2022 yılı bizim için hem yoğun hem de heyecan verici ürünlere odaklandığımız bir yıl oldu. Bağımsız, global bir teknoloji markası olarak Ar-Ge yatırımlarımızın meyvelerini topladığımız modelleri hem globalde, hem de Türkiye pazarında kullanıcılar ile buluşturduk. Tasarımı ve özellikleriyle öne çıkan ve Sony IMX800 sensörürü ilk defa kullanan telefonumuz HONOR 70’te Solo Cut modu gibi bir özellik ile sektörde ilklere imza attık. HONOR Pad 8 gibi uygun fiyata üstün özellikler sunan ürünlerimiz tüm dünyada olduğu gibi Türkiye pazarı için de oldukça önemli. 2023 yılında kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik ürünler ile Türkiye pazarında olmaya devam edeceğiz. Yeni ürünlerimizi kullanıcılarımız ile buluşturmak için heyecan duyuyoruz” dedi.

#HONOR
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