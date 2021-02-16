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HOLLYWOOD YILDIZLARININ TAKILARI BODRUM’DAN

1992 yılında açılan ve Türkiye’de birçok ünlü ismin gözdesi olan ARA Collection, hollywood ünlülerinin de tercihi olmaya devam ediyor.

HOLLYWOOD YILDIZLARININ TAKILARI BODRUM’DAN

Yakın zamanda ünlü hollywood yıldızı Kylie Jenner’in parmağından çıkarmadığı ve sosyal medya hesaplarında paylaştığı, göz alıcı inci ve altının bir arada tasarlandığı yüzük büyük beğeni aldı.  El yapımı olan ve 24 ayar altın kullanılan yüzük, sezonun en hit mücevherlerinden yalnızca bir tanesi.

Marka Tasarımcısı Ali Rıza Akdoğu, geçtiğimiz yıllarda Las Vegas’ta düzenlenen Uluslararası Mücevher Fuarı’nda, “Fısıldayan İnci” isimli tasarımı ile ödül aldı.

Bodrum’da üretim yapan firma, başta Amerika olmak üzere tasarımlarını farklı ülkelere de ihraç ediyor. ARA Collection tasarımları Bodrum dışında, Santa Barbara, Aspen, Palm Beach, St. Barth, Bermuda, Carmel, Dallas ve Porto Riko gibi gözde tatil merkezlerinde yer alıyor. 

Hollywood stüdyolarına ürün tedariği de sağlayan ARA Collection’un müşterileri arasında, Goldie Hawn, Kevin Costner, Katy Perry, Ellen DeGeneres, Oprah gibi ünlüler bulunuyor.

“ÖZEL TASARIM ÇANTA VE SANDALETLER HER SEZON TERCİH EDİLİYOR”

Ara Collection ürün yelpazesinde mücevher dışında, aksesuarlarını kendi ürettiği özel tasarım çanta ve sandaletler de bulunuyor. Markanın sembolü haline gelen balık figürü esas alınarak tasarlanan kolyeler, her sezon farklı kombinlerle kendini gösteriyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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