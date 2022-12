Her 10 Çalışandan 8’i Yılbaşını Evinde Geçirecek

Avansas, 2023 yılı yaklaşırken çalışanların ve iş yerlerinin yılbaşı gündemlerini araştırdı. Yılbaşı denince akla ilk gelen sevdiklerimize hediyeler almak olurken çalışanların gündeminde de yılbaşı kutlaması ve hediye alışverişi ön planda oldu. Yapılan araştırmaya göre çalışanların yüzde 80’i yılbaşını evde geçirmeyi planlıyor. Bununla birlikte “Yılbaşına özel yemek hazırlayacağız” diyen çalışanların oranı yüzde 56 iken “Her zamanki gibi yemeğimizi yiyeceğiz” diyenlerin oranı ise yüzde 44. Yılbaşı yemeği için çalışanların yüzde 43’ü 200-600 TL arasında, yüzde 40’ı da 800-1.500 TL arasında bütçe ayıracağını belirtti. Yeni yılla birlikte dilekler ve temenniler de her zaman merak konusu olurken “Yeni yıldan beklentinizi bir kelime ile ifade edebilir misiniz?” sorusuna çalışanların yüzde 48’i sağlık, yüzde 33’ü huzur, yüzde 29’u ise mutluluk cevabını verdi. Çalışanların verdiği diğer yanıtlar ise şu şekilde sıralandı: Para, ekonominin düzelmesi, barış, başarı, güzel bir gelecek, umut, 2022’den daha iyi olması, bolluk/bereket, aşk/sevgi, adalet/eşitlik, refah, iş, hediye, şans. HER 10 ÇALIŞANDAN 7’Sİ YILBAŞI İÇİN HEDİYE ALIŞVERİŞİ YAPACAK Yılbaşının olmazsa olmazları arasında yer alan hediye alışverişi konusunda çalışanların görüşleri de merak konusu oldu. Araştırmaya göre her 10 çalışandan 7’si yılbaşında yakın çevresinden en az 1 kişiye hediye almayı planlıyor. Yılbaşı alışverişi için 1.000 TL ve üzeri bütçe ayıracağını söyleyen çalışanların oranı yüzde 45 iken 0-400 TL arasında harcama yapacağını belirten çalışanların oranı yüzde 30 olarak belirlendi. “Yılbaşında kime/kimlere hediye alacaksınız?” sorusuna ise yüzde 65 oranla eşime yanıtı verildi. Anne ikinci, baba ise üçüncü sırada yer alırken kardeşime, arkadaşıma, iş arkadaşıma, nişanlıma/sevgilime, çocuğuma yanıtları da çalışanlar tarafından verildi. En çok tercih edilen hediye alışverişi kategorisi ise yüzde 49 ile giyim oldu. Aksesuar, kozmetik ürünü, elektronik ürün, kitap, züccaciye ürünü ve yılbaşı konseptli ürünler giyim kategorisini takip etti. Araştırmaya katılan çalışanların oransal çoğunluğu yılbaşı hediyesi veya kişisel yılbaşı alışverişini “yılbaşından 1 hafta önce” gerçekleştireceğini belirtti. Alışveriş için önem verilen kriterlerin başında “teslimat süresi” yer alırken “kampanyalar/promosyonlar”, “fiyat” ve “marka” diğer önem verilen faktörler arasında. YILBAŞI HEDİYESİ ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNU ARTIRIYOR İş yerlerinde yılbaşı kutlaması da son yıllarda gelenek haline geldi. Her 10 çalışandan 7’si yılbaşı hediyelerinin çalışanların motivasyonu üzerinde etkili olduğunu düşünüyor. Bu kapsamda orta büyüklükteki işletmelerin yüzde 52’si küçük işletmelerin ise yüzde 33’ü iş yerinde kutlama ve hediye çekilişi yapılacağını aktardı. İş yerinde yılbaşı kutlama organizasyonu gerçekleştirileceğini belirten küçük işletmelerin oransal çoğunluğu kutlamanın “ofis içinde” gerçekleştirileceğini ifade ederken; orta büyüklükteki işletmelerin oransal çoğunluğu “anlaşmalı farklı bir mekanda” yapılacağını belirtti. İşletmelerin yüzde 53’ü ise çalışanlara yılbaşı hediyesi verileceğini ifade etti. Çalışanlara verilecek hediye konusunda ilk seçenek yüzde 44 ile hediye çeki oldu. Hediye çekini ise yılbaşı sepeti, kupa/kalem/bardak altlığı gibi ürünlerden oluşan hediye kutusu, çikolata/şekerleme ve biblo/masaüstü hediyelik eşya takip etti.