Her 10 Çalışandan 8’i Filtre Kahve Olmadan Güne Başlayamıyor

“Güne kahve içmeden başlayamam” sözleri çalışma dünyasında yoğunluğunu artırırken Avansas, müşterilerinin filtre kahve içme alışkanlıklarını araştırdı. Avansas müşterilerine filtre kahve içme sıklıkları, kahve tercihleri ve bu kapsamdaki alışveriş yöntemleri soruldu.

Yapılan araştırmaya göre Avansas müşterilerinin yüzde 80’den fazlası günde en az 1 adet filtre içmeyi tercih ediyor. Bireysel müşterilerin yüzde 81’i, küçük işletmelerde çalışanların yüzde 87’si, orta büyüklükteki işletmelerde çalışanların da yüzde 81’i günde en az 1 adet filtre kahve tüketiyor. Bununla birlikte “Filtre kahve içmiyorum” yanıtını verenlerin oranı küçük işletmelerde yüzde 1 iken orta büyüklükteki işletmelerde ise yüzde 3 olarak belirlendi.

Avansas müşterilerinin oransal çoğunluğu ayda bir kez filtre kahve alışverişi yaptığını aktardı. Bireysel tüketicilerin yüzde 32’si, küçük işletmelerin yüzde 42’si, orta büyüklükteki işletmelerin ise yüzde 45’i ayda bir kez filtre kahve alışverişi yapmayı tercih ediyor.

FİLTRE KAHVEDE TERCİH ‘BREZİLYA’

Filtre kahve kullanımı arttıkça kahvenin tadı ve menşei de göz önünde bulunduruluyor. “Eviniz/iş yeriniz için genellikle hangi tür kahveleri tercih ettiğinizi belirtir misiniz?” sorusunu bireysel müşteriler ve küçük işletmeler Brezilya’yı ilk sıraya koyarak yanıtlarken orta büyüklükteki işetmelerin ilk tercihi ise Kolombiya oldu. Müşterilerin 10’da 1’i ise filtre kahvenin türüne önem vermediğini belirtti.

Bununla birlikte araştırmaya katılanların oransal olarak çoğunluğu ayrıca orta yumuşaklıktaki kahveleri tercih ediyor. Avansas müşterilerinin yüzde 80’den fazlası filtre kahveyi çekilmiş olarak satın alıyor.

Tek seferlik filtre kahve alışverişinde harcanan ortalama tutar ise bireysel tüketiciler ve küçük işletmelerde ‘51-100 TL’ arasında yoğunlaşırken; orta büyüklükteki işletmelerde ‘501-600 TL’ ve ‘701 TL’ ve üzerinde olarak belirlendi.

“Filtre kahve satın alırken aşağıdaki konulara ne derece önem verdiğinizi öğrenebilir miyiz?” sorusunda ise ‘Aroma’, ‘Kahve çekirdeğinin kalitesi’ ve ‘Kokusunun güzel olması’ ilk üç seçenek olarak öne çıktı.