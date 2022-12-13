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Hem Cebiniz Hem de Dünyamız İçin Tasarruf

ŞİRKETLER 13.12.2022, 11:58
Hem Cebiniz Hem de Dünyamız İçin Tasarruf

Konutlar, ticari alanlar ve sanayide kullanıma yönelik klima sistemleri ile dünyanın lider firmaları arasında yer alan Mitsubishi Electric, enerji kaynaklarının hızla azaldığı 21. yüzyılda ürettiği çevre dostu klimaların yanı sıra sunduğu avantajlı kampanyalarla sürdürülebilir geleceğe katkıda bulunuyor. Şirket, ürünlerin yaşam döngüsünün artırılması adına Türkiye’nin en uzun garanti süresini başlatarak garanti kapsamını 10 yıla çıkartmasının ardından daha verimli klima cihazlarının kullanılmasına katkı sunan çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Bu kapsamda Mitsubishi Electric, enerji tüketiminin azaltılması, kaynak tasarrufunun sağlanması ve ekonomik olarak daha dengeli sonuçların ortaya konulması için klima satın alımlarında ikinci ürüne yüzde 50 indirim fırsatı sunuyor. 

 

Sürdürülebilir gelecek için inovatif ürün, çözüm ve hizmetler tasarlayan Mitsubishi Electric, dünya üzerinde iklim krizinin giderek derinleşmesi ve artan popülasyona bağlı olarak tüketilen enerji miktarının yükselmesi üzerine yeni bir adım daha attı. Kullanıcıların hem ileri teknolojiyle donatılmış konforlu bir klima deneyimi yaşaması hem de enerji tasarruflu klimalardan daha fazla yararlanması için şirket, büyük bir kampanya başlatıyor. Kampanya doğrultusunda Mitsubishi Electric’in; Legendera, Kirigamine Zen ve EnviroME klimalarından birini alan kullanıcılar, 31 Aralık 2022 tarihine kadar ikinci cihazı yüzde 50 indirim avantajı ile satın alabilecek. 

 

Soğutmada olduğu gibi ısınmada da enerji verimli cihazlar tercih edilmeli

Ürün gamındaki A+++ enerji sınıfı klima çözümleri ile sektöre öncülük eden Mitsubishi Electric, yüksek enerji verimli cihazlarda geçerli ikinci ürüne yüzde 50 indirim kampanyası ile enerji verimli cihaz kullanımının artırılması ve konuyla ilgili farkındalığın üst seviyeye çıkarılması konusunda önemli rol oynayacak. Geçtiğimiz aylarda da Türkiye’de bir ilke imza atan şirket, 1 Temmuz-31 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan satın alımlarda geçerli olacak kampanyası ile 3 yıllık üretici garantisine ek olarak 7 yıl daha garanti imkânıyla garanti süresini 10 yıla çıkardığını duyurmuştu.

Sınıfının en akıllı, tasarruflu ve verimli klimaları

İklimlendirme sistemlerini konfor, verim ve dayanıklılığın en yüksek standardını ifade eden Mitsubishi Electric Quality (MEQ-Mitsubishi Electric Kalitesi) anlayışıyla tasarlayan ve üreten şirketin Legendera, Kirigamine Zen ve EnviroME serileri yüksek enerji verimliliği sınıfında yer alarak enerji tüketiminin azaltılmasına yardımcı oluyor.

A+++ sınıfı minimum kriterlerini aşan Legendera serisi, sıradan A enerji sınıfı cihazların iki katından fazla tasarruf sağlayabiliyor. Bu klimalarda bulunan 3D i-see sensörü ise ortamdaki kişi sayısına göre uygun sıcaklığı belirliyor. Kişinin vücut sıcaklığını takip eden yapay zekâ uygulaması ve inovatif hava dağılımı yapabilen çoklu kanat teknolojisi ile de enerji tasarrufu elde edilebiliyor. A+++ soğutma ve A++ ısıtma verimliliğine sahip EnviroME serisi klimalar da hem ısıtma hem de soğutmada enerji tüketiminin azalmasına katkıda bulunuyor. Sezonsal verimlilik kriterlerine göre soğutmada A+++’a ulaşan enerji verimliliğiyle dikkat çeken ödüllü tasarım Kirigamine Zen ise Japon zarafetini Mitsubishi Electric’in sürdürülebilir teknolojisiyle buluşturuyor. Böylece düşük elektrik tüketimini ve ekolojik verimliliği teşvik ediyor.

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