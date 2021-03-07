Hayat Ar-Ge’de kadın gücü

Hayat Kimya’nın; Türkiye, Cezayir, Mısır, Nijerya, Kenya, Rusya, Pakistan gibi ülkelerdeki 21 üretim tesisinde ileri teknolojiyle üretilen markaları, dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi tarafından sevilerek kullanılıyor. Hayat Kimya’nın hem yenilikçi ürünlerinin üretim yöntemlerini ve formülasyonlarını, hem de ürünlerinin ayrıştırıcı özelliklerini korumaya yönelik, dünyanın 68 ülkesinde tescilli 7 patenti ve 100’ün üzerinde patent başvurusu bulunuyor.

61 kadın bilim insanı

Bu küresel başarının gizli kahramanları arasında, kendini bilime ve inovasyona adayan kadınlar var. Hayat Kimya Ar-Ge Merkezi’nde, Türk markalarının yenilikçilik imzasını dünyaya taşımaya katkı sağlayan çalışanların yüzde 56’sı kadınlardan oluşuyor. Sektörünün “En İyi Ar-Ge Merkezi” ödülüne layık görülen bu merkezde 61 kadın bilim insanı, tüketicilerin hayatını kolaylaştıracak yenilikçi çözümler için araştırmalar yapıyor, yeni ürünler geliştiriyor. 26’sı yüksek lisanslı ve 12’si doktoralı olan kadın bilim insanları, çalışmalarıyla insanların hayatına dokunan önemli projelere imza atıyor.

Fikir fabrikası

Hayat Kimya, Ar-Ge merkezini “Global Yenilik Üssü” olarak konumlandırırken, burada sadece temel araştırma ve yeni ürün geliştirme çalışmaları değil, alternatif hammadde, ambalaj, süreç geliştirme ve verimlilik çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

İnovasyon kültürünü yaygınlaştırarak, bir fikir fabrikası gibi çalışan Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilen 354 fikrin yüzde 20’si yenilikçi projelere dönüşerek hayat buldu. Bu sayede deterjan, temizlik kağıdı, bebek bezi ve hammadde alanlarında farklı ürün ve süreç inovasyon projeleri başladı.

Kadın gücüyle sağlıklı ve sürdürülebilir yenilikçilik

Global Ar-Ge Merkezi’nde ‘Kadın gücü’nün de etkisiyle, sağlık ve sürdürülebilirlik trendleri yakından takip ediliyor ve geliştirilen yenilikler farklı kategorilere taşınarak önemli bir sinerji oluşturuluyor. Doğayla ve ciltle dost ürün geliştirirken Molped’le başlayan boya, paraben, klor ve naylon içermeyen %0 konsepti, Molfix’e parfümsüz, klorsuz, parabensiz, nonilfenol içermeyen bebek bezi ile taşınıyor.

Hayat Kimya’nın araştırmacı ve mühendisleri, inovasyonu toplum sağlığı için en iyiyi sunmaya odaklanarak kullanıyor. Bu doğrultuda, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde Evony ve Good Care’ı geliştirerek, üç katmanlı ve her katmanında ayrı koruma sunan yüzde 99’a kadar bakteri filtrasyonu sağlayan cerrahi maskeleri tüketicilere sundular. Böylelikle, inovasyonu toplumun faydası için kullanarak bir kez daha insan hayatına dokundular.

Ar-Ge’nin kadın gücü sosyal medyada

Hayat Kimya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Ar-Ge Merkezi’ndeki 4 kadın bilim insanı ile gerçekleştirdiği kısa görüşmeleri kendi sosyal medya kanallarında yayınlıyor. Bebek bezinden, hijyenik pede, deterjana ve ürünlerin ambalajlarına uzanan kadın elinin yarattığı değeri video serisi ile anlatıyor.