Halkbank’tan kadın girişimcilere 16,8 milyar TL destek

Bankanın ürün ve hizmetlerini tanıtmak üzere kadın girişimcilerle bir araya geldiği “Üreten Kadınlar Buluşmaları” kapsamında Bolu’da konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Yeni fikirleri olan ve bunu hayata geçirmek üzere bankamıza başvuran girişimcileri, alternatif ürünlerimiz beklemektedir. Bu ürünlerimizle başta kadınlar olmak üzere tüm girişimcilerin umutlarına ortak olmaktayız. Şimdiye kadar Türkiye genelinde yaklaşık 139 bin kadın girişimciye ulaştık. Verdiğimiz 16,8 milyar TL kredi desteğiyle kadın girişimci ekosisteminin daha da güçlenmesine vesile olduğumuz için mutluyuz” dedi.

Türkiye genelinde kadın girişimcilerle “Üreten Kadınlar Buluşmaları” çerçevesinde bir araya gelmeyi sürdüren Halkbank, etkinlik dizisi kapsamında bu kez Bolu’daydı. Kadın üreticilerin sayısının artırılması, kadın istihdamının yükselmesi ve kadın girişimci ekosisteminin büyütülmesi hedefiyle gerçekleşen etkinlik, Halkbank'ın dijital platformu üzerinden de canlı yayınlandı. Buluşmada; Girişimci Destek Paketi’nden yararlanan genç girişimci kadınlara üretkenliklerini desteklemek amacıyla kredileri sembolik olarak takdim edilirken, “Marka Kooperatifler” ve “İlham Veren Kadınlar” panelleri de katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı.

"Güçlü Türkiye için güçlü kadınlara” ihtiyaç duyulduğunu ve bu amaçla çıktıkları yolda şu ana dek yaklaşık 139 bin kadın girişimciye ulaştıklarını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:

“Kadın girişimcileri desteklemek, onlara yeni kapılar açmak ve onları üretim süreçlerine dahil etmek Halkbank’ın her zaman öncelikli görevleri arasında yer almaktadır. Yeni fikirleri olan ve bunu hayata geçirmek üzere Bankamıza başvuran girişimcileri, alternatif ürünlerimiz beklemektedir. Bu ürünlerimizle başta kadınlar olmak üzere tüm girişimcilerin umutlarına ortak olmaktayız. Şimdiye kadar Türkiye genelinde yaklaşık 139 bin kadın girişimciye ulaştık. Verdiğimiz 16,8 milyar TL destekle kadın girişimci ekosisteminin daha da güçlenmesine vesile olduğumuz için mutluyuz.”

“Batı ve Orta Karadeniz’de yaklaşık 12 bin kadın girişimciye 1,5 milyar TL’ye yakın kredi kullandırdık”

Batı ve Orta Karadeniz’in Türkiye ekonomisi için çok önemli bir bölge olduğunu ve bölgedeki girişimleri desteklemeye gayret gösterdiklerini ifade eden Arslan şöyle devam etti:

“70 şube ile faaliyet gösterdiğimiz Batı ve Orta Karadeniz Bölgesi’nde, 1.180 kişiyi istihdam etmekteyiz. Amasya, Bartın, Bolu, Çorum, Düzce, Karabük, Kastamonu, Samsun, Sinop, Tokat ve Zonguldak illerimizdeki ekonomik canlılığın devam etmesi adına esnaf ve KOBİ’lerin finansal ihtiyaçlarına uygun koşullarda çözüm sağlamaktayız. Batı ve Orta Karadeniz Bölgesi’nde bugüne kadar 12 bine yakın kadın girişimciye destek sağladık. Kadınları iş yaşamında desteklemek ve toplumumuzdaki konumlarını daha üst sıralara yükseltmek için çıktımız bu yolda, bölgedeki girişimcilerin toplam kredi hacmi 1,5 milyar TL’ye yaklaşmıştır.”

Kadın Kooperatiflerinin desteklenmesi, sayısının artırılması ve finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçen Kadın Kooperatifleri Destek Paketi’ne de ilginin arttığını anımsatan Arslan, şu bilgileri verdi:

‘’Destek paketi kapsamında; Türkiye genelinde 45 kooperatifimize şu ana dek toplam 3,5 milyon TL kredi kullandırdık. Kadın kooperatiflerinin nakit ihtiyacından bankacılık hizmetlerine kadar tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Bununla birlikte, biz her zaman kooperatiflerde markalaşmanın ön planda olması gerektiğine inanmaktayız. Bu amaçla da buluşmalarımızda kooperatif temsilcilerimizle, bu yönde çalışmalar yapmaktayız.”

22 bin genç girişimciye 4 milyar TL’lik kredi

Girişimcilik ekosisteminde gençlerin varlığının da çok önemli olduğunun altını çizen Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin talep ve beklentilerine çözüm üreten yeni nesil uygulamalarımızı hayata geçirmeye devam etmekteyiz. Bunu yaparken de girişimcilere ayrıca özen göstermekteyiz. 35 yaşını aşmamış girişimcilere, azami 350 bin TL limit ve 60 aya varan vade imkânı sağlamaktayız. Bankamız bugüne kadar 22 bin genç girişimciye 4 milyar TL’lik kredi kullandırmıştır. Halk Girişimci ürünümüzle beraber girişimci sayısı 51 bine, toplam kredi miktarı 9,7 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu veriler, bankamızın gençlere gösterdiği önemin bir ifadesidir.”

Kadın girişimci adaylarıyla örnek başarı hikâyeleri paylaşıldı

Halkbank Üreten Kadınlar Bolu Buluşması’nda “Marka Kooperatifler” ve “İlham Veren Kadınlar” panelleri düzenlendi. Şafak Tükle moderatörlüğünde gerçekleşen “Marka Kooperatifler” panelinde, önemli başarılara imza atmış kadın kooperatiflerinin temsilcileri deneyimlerini paylaştı. Düzce Olimpik Anneler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nermin Alayıldız, Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Emine Özdoğan ve Karabük Uğraşan Kadın Üretim Ve İşletme Kooperatifi Başkanı Melahat Bayram konuşmacılar arasında yer aldılar.

Zeynep Türkoğlu moderatörlüğünde düzenlenen “İlham Veren Kadınlar” paneline ise; Çifçi Ali Markası Kurucusu Ayşegül Papila, Gazelle Resort Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Ergül ve Vennas Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vennas Akyol Haznedar konuşmacı olarak katıldı.