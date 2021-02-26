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Hager’den tek dokunuşla uzaktan enerji yönetimi

Enerji dağıtım, bina otomasyonu, kablo yönetimi ve enerji verimliliği alanlarında faaliyet gösteren Hager Group Türkiye, cihazları birbirine bağlayan akıllı bina sistemleri sayesinde; aydınlatma, ısıtma-soğutma, jaluzi ve alarm sistemlerini tek bir dokunuşla kontrol etme ve yönetme imkânı sunuyor.

Hager’den tek dokunuşla uzaktan enerji yönetimi

Dijital çözümler, iş hayatında olduğu kadar yaşam alanlarında da benzersiz konfor alanları yaratıyor. Dünya genelindeki 25 fabrikası ile 136 ülkede faaliyet gösteren Hager Group’un üyesi Hager Group Türkiye, Hager KNX akıllı bina sistemleri ile sürdürülebilir yaşam kalitesinin kapılarını açıyor.

Hager KNX, tek ekran veya birkaç anahtar ile yaşam alanlarının kendi kendini yönetmesini sağlıyor. Evde olunmayan zamanlarda bile tüm sistemlerin kontrolünü sağlayan Hager KNX; tablet, telefon veya bilgisayar üzerinden kontrol ve enerji yönetimine olanak tanıyor.

Hager KNX ile evler dışarıdan kontrol edilecek

Bünyesinde 760’ın üzerinde Ar-Ge çalışanı olan Hager’in, her yıl cirosunun yüzde 7’sini araştırma ve geliştirme çalışmaları için ayırdığını ifade eden  Hager Group Türkiye Genel Müdürü İlker İşgör, Hager KNX hakkında şu bilgileri verdi: Yaşam alanlarına daha fazla konfor sunabilmek için yenilikçi çözümlere odaklanmaya devam ediyoruz. Hager KNX de bu çözümlerimizden bir tanesi. Ürünümüz, bireylerin dışarıdayken bile evlerini kontrol etmesini ve fonksiyon yönetimini sağlıyor. Aydınlatma, ısıtma-soğutma, jaluzi ve alarm sistemlerinin yanı sıra sensör ve akıllı anahtarlar sayesinde enerji tasarrufu sağlayan Hager KNX ile artık ‘Ütüyü prizde mi unuttum’, ‘Tüm pencereler kapalı mı’ gibi daha birçok soru tarih oluyor. Bireyler istenilen her an evdeki fonksiyonları tek bir dokunuş kontrol edilebilecek. İnovatif çözümümüz sayesinde artık hane halkının içi çok daha rahat olacak” dedi

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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