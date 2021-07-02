GÜZELLİKTE OYUNU DEĞİŞTİRECEK BİR BULUŞ; CREMA DEA

Alp Mamak, Türkiye’de ve tüm Avrupa’da satışa sunulan Crema Dea’nın yaratım sürecini şöyle anlattı: “Cilt ancak her gün yeniden doğarsa güzelliğin devamlılığının sağlanabileceği fikrinden yola çıktım. 10 yıl boyunca hayat amacım haline gelen bu keşfe imza atabilmek için Antik çağın gizemli formüllerinden, doğanın özüne ve bilimin derinliklerine daldım. Yıllardır sağlıklı ve güzel bir cilt için kadınlar hem cildi nemlendiren, hem parlamasına yardımcı olan, hem de cildin dengede kalmasını aynı anda sağlayan tek bir ürünün peşinden koştu. Günümüzün zorlu koşullarında, hayatı kolaylaştıracak, birçok faydayı aynı anda sağlayacak bir üründü ulaşmak istediğim."

Sürdürülebilir güzellik için yaratıldı...

Güzelliğin devamlılığını sağlayacak böyle bir ürünü keşfetmeyi hayat amacı haline getiren Medikal Estetik Hekim Alp Mamak, 10 yıl süren çalışmalarının sonucunda hedefine ulaştı ve Crema Dea’yı sürdürülebilir güzelliği elde etmek isteyenlere armağan etti. Mamak, Crema Dea The Mythical Cream’i günümüzün kusursuz tanrıçaları için tasarladığını ve doğanın 3 mitolojik maddesini bir araya getirerek yarattığını açıkladı.

Crema Dea’nın güzellik sektöründe bütünüyle bir oyun değiştirici olduğunu vurgulayan Dr. Mamak, açıklamalarına şöyle devam etti: “Kadim medeniyetlerin güzellik sırlarının izlerini sürdüm. Cildin beslenmesini ve yenilenmesini desteklemek için C vitamini; çevresel faktörlerin oluşturduğu olumsuz etkileri azaltmak için antik güzelliğin sihirli bitkisi imperatoria’yı ve cildi ihtiyacı olan suyla bolca nemlendirmek, esnekliğini korumasına yardımcı olmak için Hyalüronik asiti kullanmaya karar verdim. Ortaya çıkan ürünün yıllar süren Ar-Ge sürecinde yoğun nemlendirme etkisiyle göz çevresinde, hassas ciltler dahil tüm cilt tiplerinde, siyah nokta ve sivilce gibi etkilere neden olmaksızın güvenle kullanılacağını defalarca gördüm. Crema Dea’yı Avrupa’da bağımsız laboratuvarlarda testlerden geçirdim ve bu noktada, global standartlarda ve İtalya’da ürettiğimiz markamızı dünyayla paylaşmaya karar verdim.”

Medikal estetik denildiğinde dünyada akla ilk gelen isimlerden biri olan Alp Mamak, aynı zamanda Amerikan Medikal Estetik Akademisi ve Avrupa Estetik Tıp Birliği Üyesi. Mamak, dünya çapında bir eğitmen olarak da ön plana çıkıyor. Bugüne kadar katıldığı çok sayıda konferansta meslektaşlarına tescillenmiş kendi yöntemi ‘Estetik yanal yükseltmeyi’ anlattı. Bu yöntem hali hazırda sınır ötesinde birçok doktor tarafından uygulanıyor.

Oyun değiştirici ve devrimci...

Dünyada artık genel güzellik trendinin öze dönüşle birlikte sağlıklı ve güzel bir cilde sahip olmak olduğunu ifade eden Mamak, Crema Dea’nın tam da bu amaca hizmet eden oyun değiştirici ve devrimci bir ürün olduğunun altını çiziyor. Keşfettiği bu ürünü tüm dünyaya, insanların parlak ve canlı bir cilde sahip olmasına destek olmak amacıyla sunuyor.