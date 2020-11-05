GÜVENLİ HİZMET KANYON’DA

Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nda yer alan masa mesafelerinden asansörlerin kullanımına, dezenfeksiyon işlemlerinden tüm alanların temizliğine kadar detaylı incelemelerin ardından “Güvenli Hizmet Belgesi” sahibi olan Kanyon, hem misafirlerine hem de çalışanlarına hijyenik bir ortam ve sağlıklı bir alan sunarak, kendilerini güvende hissetmelerini sağlıyor!

Açıldığı ilk günden bu yana hijyen kurallarını önemseyen ve uygulayan Kanyon, koronavirüs salgını ile bu önlemleri daha da sıkılaştırarak uygulamalarına devam ediyor! Kanyon’a gelen misafirlerin sosyal mesafe kuralı göz önüne alınarak kontrollü bir şekilde giriş yapmaları sağlanırken, kontrol noktasında termal kamera ile ateş ölçümü gerçekleştirilmektedir. Yüz maskesi bulunmayanların Kanyon’a giriş yapmasına müdahale edilerek, maske temin edilmektedir. Sosyal bilinci arttırmaya yönelik çeşitli noktalarda sosyal mesafe ve hijyen uygulamaları hakkında bilgi panolarının yanı sıra belli aralıklarla da bu uygulamalar ile ilgili anonslar yapılmaktadır. Ortak kullanım alanları saat başı temizlenerek, ana giriş noktalarına, tuvalet içlerine ve asansör içlerine nano teknolojisine sahip kimyasallarla günlük olarak hijyen uygulaması ve bu kapsamdan pek çok uygulama gerçekleştirilmektedir.

13 yıldır şehirli hayatın buluşma noktası olan, kendisine özgü mimari yapısıyla yılın on iki ayı temiz havayı içinize rahatça çekebildiğiniz, iyi yemeği, iyi servisi, iyi müziği, son moda trendleri, en özel filmleri ve tiyatro oyunlarını tercih eden herkesi bir araya getiren Kanyon sağlık ve güvenlik önlemleri ile misafirlerin güvende hissetmeleri için çalışmalarını sürdürmeye devam edecek!