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Güvenilir 2023 İstanbul etkinliği yapılıyor

Güvenilirlik her yıl olduğu gibi yine Güvenilir Ürün Platformu tarafından Bayim Olur musun fuarında masaya yatırılıyor. Güvenilir 2023 İstanbul panelinde önemli isimler görüşlerini açıklayacak, bu konuda adım atmış kuruluşlara teşekkür edilecek.

Güvenilir 2023 İstanbul etkinliği yapılıyor

Pandemi döneminde hayatın her alanında öne çıkan güvenilirlik kavramı Türkiye’nin önemli etkinliklerinden biri olan Bayim Olur Musun Fuarı’nda masaya yatırılıyor. Etkinliği pandemi başladığından bu yana yaklaşık 15 bin işletmeye ücretsiz eğitimler veren Güvenilir Ürün Platformu gerçekleştiriyor.

Güvenilir 2023 İstanbul  Projesi kapsamında yapılan eğitimlerde İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası ve çok sayıda belediye ve kurum işbirliği yaptı.

Bu eğitimler kapsamında Bayim Olur Musun fuarında Güvenilir İ2023 İstanbul etkinliği yapılacak. Etkinlik kapsamında önemli kuruluşların temsilcileri görüşlerini aktarırken, güvenilirlik noktasında toplumsal katkı sağlayan kurum ve kişilere teşekkür sertifikaları verilecek.

Güvenilir  2023 İstanbul etkinliği Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 27 Kasım Cumartesi günü saat 11.00’de Bayim Olur musun etkinlik alanında gerçekleşecek. Etkinlikle ilgili bir açıklama yapan Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, "Bu etkinliği çok önemsiyoruz. Pantemi de online toplantılar yaptık. bu etkinlikte fiziki olarak bir araya geleceğiz ve güvenirliği konuşacağız. bu konuda adım atmış kuruluşlara teşekkür edeceğiz" dedi.

Etkinliğe güvenilirlik konusunda adım atmış kuruluşların temsilcilerinin katılması bekleniyor.

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