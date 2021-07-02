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Güneşten korunmanın en doğal formülü BEE’O APICARE!

Geliştirdiği inovasyon ödüllü, patentli özütleme yöntemiyle ve yaptığı projeler ile ulusal ve uluslararası arenada 37 farklı ödüle layık görülen BEE’O Propolis, güneş kremi serisi ile tüm aileyi güneşin zararlı etkilerinden koruyor.

Güneşten korunmanın en doğal formülü BEE’O APICARE!

D vitamini açısından güneşlenmek oldukça önemli. Ama güneşten korunmayı da ihmal etmemek gerekiyor. BEE’O Propolis'in tamamen doğal bileşenlerden oluşturulan güneş serisi UVA ve UVB ışınlarına karşı etki sağlarken içeriğindeki, propolis, çinko, zeytinyağı ve aleo vera ile cilt yaşlanmalarına karşı da koruyucu özellik taşıyor.

BEE’O Yüz Güneş Kremi: İçeriğinde, propolis, çinko, zeytinyağı ve aleo vera bulunan BEE’O Yüz Güneş Kremi, tamamen doğal bileşenlerden oluşuyor. 30+ SPF ile, güneş yanığı ve cilt yaşlanmasına karşı koruyucu özellik taşıyan ürün, renklendirici ve paraben içermiyor, UVA ve UVB ışınlarına karşı koruyucu etki sağlıyor. Güneşe çıkmadan 30 dakika öncesinde yüze uygulanması tavsiye edilen BEE’O Yüz Güneş Kremi, kolayca sürülerek cilt tarafından hızla emilerek koruyucu bir katman oluşturuyor.

BEE’O Güneş Sonrası Kremi: Cilt, güneşlenme sonrasında kurur, elastikiyetini kaybeder. Güneş ışınlarına maruz kaldıktan sonra cildin ferahlığa ihtiyacı vardır. BEE’O Güneş Sonrası Krem, propolis, çinko, zeytinyağı, aleo vera, susam yağı, E vitamini içeriği ile yaz aylarında kuruyan ve hasar gören ciltleri nemlendirerek korumaya yardımcı oluyor. Tamamen doğal bileşenlerden oluşturulan, renklendirici ve paraben içermeyen BEE’O Güneş Sonrası Kremi, cilde anında ferahlık veriyor.

BEE’O Çocuk Güneş Kremi: Çocukların ciltleri yetişkinlerden daha ince olduğu için, güneşten gelecek olan UV ışınlarına bağlı hücresel hasarların oluşma riski daha yüksek. Propolis, çinko, B5 vitamini ve shea yağı yağı ile tamamen doğal bileşenlerden oluşan BEE’O Çocuk Güneş Kremi, 50+ SPF ile güneş yanığına karşı koruyucu özellik gösteriyor. Güneşe çıkmadan 30 dakika  öncesinde cilde uygulanması tavsiye edilen ürün, UVA ve UVB ışınlarına karşı koruyucu etki sağlıyor.

BEE’O Vücut Güneş Kremi: Tamamen doğal bileşenlerden oluşturulan BEE’O Vücut Güneş Kremi'nin içeriğinde, propolis, çinko, shea yağı ve aleo vera bulunuyor. 30 SPF ile, güneş yanığı ve cilt yaşlanmasına karşı koruyucu özellik gösteren ürün renklendirici ve paraben içemiyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Güneşten Korunmanın En Doğal Formülü BEEO APICAREBEEO Propolisin Tamamen Doğal Bileşenlerden Oluşturulan Güneş Serisi UVA Ve UVB ışınlarına Karşı Etki Sağlarken
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