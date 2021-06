Gümüşlük’te pratik bir konaklama; Oda Bodrum

Ege’nin en güzel koylarını, eşsiz doğasını ve hareketli gece hayatını daha yakından keşfetmek isteyenleri Bodrum Gümüşlük’te ağırlayan Oda Bodrum, merkezi konumu ile misafirlerine ulaşım avantajı sağlıyor. Eğer havuz, kahvaltı, sahil kenarı gibi dertleriniz yoksa sadece kalacak temiz güzel bir odaya ihtiyacım var diyorsanız Oda Bodrum sizin için biçilmiş bir kaftan. Ücretsiz otoparkı da mevcut olan modern döşenmiş odalarda minibar, klima, askı ve raf sistemi, ışık geçirmez perde, banyo & WC, saç kurutma makinası ve tek kullanımlık kişisel bakım ürünleri bulunmakta. Oda Bodrum’un ilk durağı olan Oda Bodrum Gümüşlük, Gümüşlük’ün her noktasına yürüme mesafesindeki konumu, ortak kullanımlı terası ve kullan-bırak bisiklet gibi artılarıyla, misafirlerini kısıtlamak yerine onlara alan sağlayan bir yapıya sahip. Gümüşlük’teki diğer işletmelerle iş birliği kuran Oda Bodrum, misafirlerini farklı mekanları deneyimlemeye yönlendirirken onlara avantaj da sağlıyor.

Yenilikçi fikirlerle geliştirilen “sadece oda” modeliyle; çevresiyle etkileşim kurmayı seven, farkındalık sahibi gezginlere bilinçli ve pratik bir konaklama anlayışı sunuyor. Değişen ve gelişen hayat tarzları gibi kişilerin tatil, gezi ve konaklamadan beklentilerinin de değiştiğini düşünen Oda Bodrum yöneticileri Yıldıray Yavaş ve Ercan Balta; tesisi amaç değil araç olarak gören yeni nesil gezginlerin öncelikleri göz önünde bulundurularak oluşturmuşlar. Ülkemizin tatil cennetlerinden Bodrum Gümüşlük’te sahile yaklaşık 600-700 metre mesafede, cennet gibi, rengarenk çiçeklerin süslediği, rahat, sade ve huzurlu bir ortamda konaklama için aranan bir mekan Oda Bodrum. Otel, müşterilerinin temiz ve ferah bir ortamda dinlenip Bodrum’u istediğiniz gibi yaşama imkanı sağlıyor. İsminden de anlaşılacağı üzere sadece oda kanaklama hizmeti veren 2 katlı Oda Bodrum, 1 tanesi 4 kişilik olmak üzere 23 odayla hizmet veriyor. Bodrum’daki diğer konaklama tesislerine göre oldukça makul bir fiyat tarifesi uygulayan ve “Bodrum’un her koyu, her beldesi kendine has bir güzellik taşıyor” diyen Yıldıray Yavaş, “Bodrum’un büyüleyici güzelliklerini ıskamalamak istemeyen, daha çok gezgin ruhlu tatilcelere konaklama hizmeti veriyoruz” dedi.

GÜMÜŞLÜK

Her sene yerli ve yabancı binlerce turistin uğrak noktası olan Gümüşlük, birçok tarihi ve turistik yere ev sahipliği yapıyor. Gümüşlük’te görülmesi gereken tarihi yerlerin başında ise Eklisia Kilisesi, Yel Değirmenleri ve Mindos Harabeleri gelmektedir. Gümüşlük, doğal alanlar bakımından çok da zengin sayılmasa da belde merkezine yaklaşık olarak 2 km uzaklıkta yer alan Şampanya Koyu, Gümüşlük’te deniz ve doğanın birleştiği, doğa harikası bir alandır. Doğa ile iç içe olmaktan keyif alan hemen herkesin hayran kalacağı yerlerden bir tanesidir. Bodrum yarımadasının en batısında yer alan Gümüşlük, sahil boyunca dizilmiş balık restoranları, tertemiz deniz ve el değmemiş ormanlarıyla en popüler tatil beldelerinden biridir. El sanatları çarşısının ve balık restoranlarının ayrı bir hava kattığı belde, Bodrum'un en güzel koylarından birine ev sahipliği yapıyor. Özellikle evlerin bahçelerinde bulunan portakal ve limon ağaçlarının kokuları insanları fazlasıyla cezbediyor. Gümüşlük, gün batımının en keyifle izlendiği yerlerden biridir. Gümüşlük adının gün batımında gümüş rengine dönen denizden geldiği söylentiler arasında. Bu nedenle, bu beldede yapılabilecek en iyi aktivitelerden biri gün batımının keyfini çıkarmaktır. Gümüşlük sahilinin hemen karşısında Tavşan adası bulunmakta. Sahil ile Tavşan Adasını birbirine bağlayan ve insanların üzerinden yürüyerek adaya ulaşabilecekleri bir bağlantı mevcut. Bu bağlantı denizin birkaç santim içinde. Yani ayaklarınız denizin içinde yürüyerek adaya ulaşabilirsiniz.