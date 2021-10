Güçlü kadınlar geleceğimizin köprüsü olacak

8 Ekim 2021 günü Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de gerçekleşen “Halkbank Üreten Kadınlar Türkiye Zirvesi” Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve girişimci kadınların yer aldığı zirvede ilgili projenin sonuçları ve başarıları konuşuldu. Halkbank bu proje sürecinde 7 ayda Türkiye’nin 7 bölgesinde çok değerli girişim hikayelerinin yazılmasına destek oldu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadın girişimcilere sağlanan desteklerin 57 bin kişi ve 5,5 milyar TL’ye ulaştığını ve başarı hikayelerinin çoktan yazılmaya başlandığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık; Halkbank’ın liderlik ettiği bu projeden yararlanan girişimcilerin %58’i kredi desteğini pandeminin ekonomik etkilerinin bertaraf edilmesinde, %19’luk kısmı yeni cihaz ve ekipman alarak üretim kapasitesinin arttırılmasında, %18’i işletme borçlarının ödenmesinde, %5’lik kısmı ise istihdam oluşturulmasında ve yeni ürün geliştirmeye yönelik AR-GE çalışmalarında kullandı. Bu desteklerin nihayetinde girişimcilerin %75’inin cirolarında iyileşme oldu. Bu noktada Kadın Girişimci Akademisi projesini hayata geçirerek girişimcilerimize finans, satış ve pazarlama konusunda eğitim desteği sağlanacağını ifade etti.

Halkbank öncülüğünde gerçekleşen proje, “Kadınlara Yönelik Yeni Finansal Ürünler, Girişimci Kadınları Destekleme ve Güçlendirmede Başarı” başlıklarında Stevie ve Globee Awards ödül programlarında toplam 5 altın ödüle layık görüldü. Bu değerli etkinliğin onur konuğu olan Sayın Emine Erdoğan; “Kadınların güçlenmesi ve donanımlarını artırmaları, toplumu da şekillendiriyor. Güçlü kadınlar, güzel bir geleceğin köprüleri haline geliyor.” dedi. Zirvede “Halkbank Üreten Kadınlar Belgeseli” gösterildi ve girişimci kadınları bir araya getiren “İlham Veren Kadınlar” paneli yapıldı. Etkinlik alanında ise “Türkiye’nin İlham Veren Kadın Girişimcileri Dijital Sergisi” ve “Sıfır Atık Sergisi” gerçekleştirildi.

İlham veren kadınlardan BEE’O Propolis Kurucu Ortağı ve Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı’nın da başarılı girişim hikayesi, dijital sergide yerini aldı.

Tanuğur; “Lisans, yüksek lisans eğitimim arı ürünleri üzerineydi. Anadolu propolisi ile olan yolculuğum ise oğlumun yaşadığı bağışıklık problemi ile başladı. Oğlumun bağışıklığını doğal yollarla güçlendirmek için propolis ve arı sütünü araştırdım. Türkiye’de üretilmeyen ve Çin’den getirilen propolisin, kimyasal koruyucu ve bilinmeyen katkı maddeleri içerdiğini öğrendikten sonra kendim üretmeye karar verdim. Patentli özütleme yöntemi ve Sözleşmeli Arıcılık Modeli bu noktadan sonra girişimimizin ilk adımları oldu. Türkiye’nin dört bir yanından sözleşmeli arıcılarımız ile izlenebilir ve doğaya saygı duyan bir iş modeli ile çalışmalarımıza başladık. 2013 yılından bu yana, halen Türkiye’nin ilk ve tek yerli Anadolu propolisi üreticisiyiz. Katma değerli, inovatif arı ürünleri üretiyor ve sofralara en doğal hali ile ulaştırıyoruz. Ulusal ve uluslararası alanda Anadolu arı ürünlerini tanıtmak için çaba sarf ediyoruz. Elimizden geldiğince arıcılarımıza destek oluyor, alım garantisi, eğitim ve ekipman sağlıyoruz. Şu anda 5000 arıcı, 500.000 kovan ve 200’e yakın alanında uzman çalışanlardan oluşan bir ailemiz var. Anadolu arı ürünlerinin kalitesini bilimsel çalışmalar ile ortaya koyuyor ve bilimsel literatüre katkıda bulunuyoruz. Şimdiye kadar ulusal ve uluslararası 38 ödüle layık görüldük, Anadolu arı ürünlerimiz 17 ülkeye ulaştı. Yeni ülkelerde de yer almak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu büyümeye performansımız ile birlikte her gün artan bir azimle çalışıyoruz. İlk adımlarımızı atarken bize destek olan Halkbank ailesine teşekkürü borç biliyoruz. Girişimci kadınlarımıza verilen desteklerin artması hem daha güzel bir gelecek hem de daha güçlü ve milli bir ekonomiye destek sağlayacaktır. Bu konuda biz de deneyimlerimiz ile destek vermeye her zaman hazırız. Girişimci olma hayaliyle okuyan üniversite öğrencilerine, girişimci kadınlarımıza, arıcılarımıza kapılarımız her zaman açık. Hiç pes etmesinler, çabalamaktan ve yaratıcı fikirler ortaya koymaktan da hiçbir zaman vazgeçmesinler.”