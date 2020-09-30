GoDaddy, küçük işletmeler ve girişimcilerin e-posta pazarlamadan nasıl faydalanabileceğini açıkladı.

GoDaddy Türkiye, MENA ve Güney Afrika Kıdemli Bölge Direktörü Selina Bieber konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “E-posta pazarlamayı dijital pazarlama faaliyetlerine entegre etmenin küçük işletme sahipleri ve girişimciler için faydalı olacağına inanıyoruz. GoDaddy E-posta Pazarlama ile kolayca web siteleriyle entegre e-posta mesajları oluşturabilir, profesyonel temalarla ilgi çekebilir ve hatta blog yazılarını kolayca e-posta mesajına dönüştürebilirler. Bu sayede e-posta pazarlamanın avantajlarından hemen yararlanmaya başlayabilir, müşterileriyle daha etkili iletişim ve etkileşim kurabilir ve işletmelerinin büyümesine katkıda bulunabilirler.”

GoDaddy’nin paylaştığı dört e-posta pazarlama ipucu şöyle:

Mobil için optimizasyon yapın

We Are Social verilerine göre Türkiye’de 77 milyon mobil kullanıcı var ve bu da ülke nüfusunun yüzde 92’sinin mobil kullanıcısı olduğu anlamına geliyor. İnterneti telefonları üzerinden kullananların oranının yüzde 74,8 olması çoğunluğun internete telefondan girdiğini gösteriyor. Mobil internet kullanımının artmaya devam etmesi, küçük işletme sahipleri ve girişimcilerin de online faaliyetlerini mobile uygun bir şekilde optimize etmesini daha önemli kılıyor. GoDaddy E-posta Pazarlama gibi çözümler ile kullanıcılar kolayca web sitelerinin tasarımıyla uyumlu, otomatik olarak mobil uyumlu da olan e-posta mesajları oluşturabiliyor. Kullanıcılar, mobil uyumlu bir pazarlama platformu seçtikten sonra konu satırlarının kısa ve ilgi çekici olmasına ve içeriğin hedef kitlelerin ilgisini çekecek bir içerik olmasına dikkat etmeliler. E-posta mesajının sonuna “web sitemizi ziyaret edin” veya “iletişime geçin” gibi bir eylem çağrısı koymak isteyenler de eylemin net olmasına ve verilen bağlantıların doğru olmasına dikkat etmeli.

Sosyal medyayı entegre edin

Türkiye’de 52 milyon insan sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. Bu nedenle sosyal medya işletmelerin marka farkındalığı yaratabilmesi, mevcut ve potansiyel müşterileriyle iletişim ve etkileşim kurması için önemli bir mecra. E-posta mesajlarınıza sosyal medya hesaplarınızın bağlantılarını eklemeniz okurların hesaplarınızı ziyaret etmesini ve markanızla etkileşimde bulunmasına yardımcı olacaktır. GoDaddy E-posta Pazarlama, Facebook ve Twitter gibi popüler sosyal medya platformlarıyla uyumlu olmasının yanı sıra sürükle-bırak özelliğiyle de e-posta mesajlarına sosyal medya bağlantılarının eklenmesini kolaylaştırıyor.

Seçimlere önem verin

E-posta pazarlama faaliyetleriniz için abone toplarken neye üye olduklarını açıkça belirtin. Gönderdiğiniz e-posta mesajlarında diledikleri zaman listeden çıkabilme fırsatını verin ve aynı zamanda dilerlerse seçimlerini değiştirme şansını sunun. GoDaddy e-posta pazarlama şablonlarında “abonelikten çık” seçeneği halihazırda bulunuyor ve yine otomatik olarak mesajların sonuna işletme ve iletişim bilgileri de eklenebiliyor.

Mevcut verileri kullanın

Bir süredir bir web siteniz varsa yüksek ihtimalle kaç ziyaretçiniz olduğu, hangi sayfaların kaç kez görüntülendiği, en çok görüntülenen sayfalar, ziyaretçilerinizin temel ilgi alanları ve web sitenizi nasıl buldukları (örneğin, hangi anahtar kelimeler ile web sitenize ulaştıkları) gibi verileri elde etmenizi sağlayan analitik araçları kullanıyorsunuzdur. Farklı verileri analiz ederek farklı kitleler için kişiselleştirilmiş içerikler paylaşabilirsiniz. Bu da paylaştığınız içeriklerin ilgi çekici olması şansını artırır. E-posta pazarlama mesajlarının performansını ölçümlemek söz konusu olduğunda GoDaddy E-posta Pazarlama açılma oranı, tıklama oranı ve çıkış oranı gibi verileri görüntülemenizi sağlıyor. Bu tür analizleri bir arada değerlendirerek hedef kitlenizin ilgisini en çok hangi e-posta mesajlarınızın çektiğini, hangi mesajların daha az ilgi gördüğünü görüntüleyebilir ve gelecekteki faaliyetlerinizde gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.

GoDaddy, Türkiye’deki küçük işletmeler için online varlıklarını oluşturmalarını sağlayacak, kolay kullanılabilir ve uygun maliyetli dijital araçlar sunuyor. Ürün ve hizmetleri arasında alan adı kaydı ve Hazır Web Sitesi’nin (eski adıyla Web Sitesi Mimarı) yanı sıra hosting, Yönetilebilir WordPress, online güvenlik, online pazarlama ile e-posta ve Office üretkenlik araçları yer alıyor.