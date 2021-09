Girişimciler için 10 ipucu 

Her başarılı kariyer sahibinin hayatında belirli düzen ve kurallar var olmuştur. Başarılı girişimcilerin genç girişimci adayları için sıraladığı 10 altın öneriyi RedBull.com derledi. Haberde dünya çapında önde gelen bir kiralama uygulaması olan SPCE'nin CEO'su ve kurucu ortağı Leon Ifayemi, her gece bir öncelikler listesi oluşturmayı tavsiye ediyor. Ifayemi’ye göre, liste oluşturmak “Böylece sabahları yapmam ve yapmamam gereken işleri ayırt etmemde yardımcı oluyor. İkincisi, işimin yürütülmesinde verimlilik yaratıyor” ifadesini kullanıyor.

İngiltere'nin en hızlı büyüyen FinTech şirketlerinden Chip'in CEO'su ve kurucusu Simon Rabin, “Sabah erkenden kalk ve ofise en erken sen git” önerisinde bulunuyor. Rabin, "Bazı önemli e-postalar gönderebilmek ve düşüncelerimi toplayabilmek için ofise saat 8'de gitmiş oluyorum” diyor. FinTech şirketi olan ACORN OakNorth'ta İletişim Direktörü Valentina Kristensen, haftaya rekabetçi bir spor olan badminton ile başlıyor. Kristensen, “Bunun nedeni beni hafta boyunca düzenleyen, kazanmak isteyen bir ruh haline sokan rekabetçi bir spor olması. Ayrıca Zero to One ve Brotopia gibi ilham verici iş kitaplarını da okuyorum" sözlerini kullanıyor.

Modern dünyada en beğenilen girişimlerin kurucularının önerilerinin yer aldığı listenin tamamına https://www.redbull. com/tr-tr/basarili- girisimcilerin-rutinleri adresinden ulaşmak mümkün.

SON BAŞVURU TARİHİ: 24 EKİM

Yukarıdakiler ve onlar gibi girişimlerin hikayesine ve Red Bull Basement’a dair daha fazla bilgiye redbullbasement.com adresinden ulaşmak mümkün. ‘Dünyayı iyileştirecek teknoloji odaklı bir fikrim var’ diyen, İngilizce bilen, lisans ve yüksek lisans öğrencileri; başvurularını bireysel veya iki kişilik takımlar halinde yapabiliyor. Teknolojiyi kullanarak değişim yaratmaya çabalayan yeni jenerasyona ilham kaynağı olmayı sürdürecek Red Bull Basement’a başvurular ise 24 Ekim’e kadar devam ediyor.

DÜNYA FİNALİ ARALIKTA İSTANBUL’DA

Finale kalan proje sahibi, global sosyal inovasyon çevresiyle buluşma imkânı yakalıyor. Ülkelerin finalistleri Kasım 2021’de açıklanacak. Aralık ayında İstanbul’da gerçekleşecek Red Bull Basement Dünya Finali’ne katılmaya hak kazanan katılımcılar, ayrıca final öncesinde mentörler eşliğinde projelerini geliştirme fırsatı bulacak.