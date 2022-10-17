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GIDA VE TARIMIN GELECEĞİ BU ZİRVEDE!

Gıda ve tarım sektörü Türkiye’nin en kapsamlı etkinliğine hazırlanıyor. 24 Ekim’de Crowne Plaza Florya da gerçekleştirilecek Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future Ödül Töreni’nin detayları ve konuşmacıları belli oldu.

ŞİRKETLER 17.10.2022, 11:00
GIDA VE TARIMIN GELECEĞİ BU ZİRVEDE!

40’a yakın STK üyesi, 3500’e yakın bireysel üyesi, meslek odaları, ticaret odaları, üniversiteler, akademisyenler ve toplumsal duyarlılığı yüksek kurumlar tarafından desteklenen Güvenilir Ürün Platformu alanının en kapsamlı etkinliğine hazırlanıyor. Gıda güvenilirlik ve sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlamayı amaçlayan Güvenilir Ürün Zirvesi ‘nin detayları ve konuşmacıları belli oldu.

Açılışını T.C. Tarım ve Orman Bakanı Prof.Vahit Kirişçi’nin yapacağı Zirve’de paneller, workshoplar ve 8 ülkenin ticaret müşavirleri ile B2B görüşmeleri yapılacak. Yine zirve kapsamında düzenlenecek Feed the Future Ödül Töreni ile ürün güvenliği konusunda başarılı çalışmalarıyla tüketici sağlığına katkı sağlayan ürün ya da kuruluşlar 33 farklı kategoride ödüllendirilecek.

Programın Sürdürülebilir Ürünler için Beni Hafife Alma isimli ilk panelinde T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Beni Hafife Alma Projesi masaya yatırılacak. Moderatörlüğünü Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak’ın yapacağı panelde Migros A.Ş. İcra Başkanı Ömer Özgür Tort, Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurulu Başkanı Erkan Gürkan konuşmacı olarak yer alacak. Panel sonrasında ise Beni Hafife Alma Protokol imza töreni gerçekleştirilecek. Halen sürdürülmekte olan ve yerel ekonomiye destek amaçlayan Beni Hafife Alma Projesi’nin tüm Türkiye’ye yayılması adına Güvenillir Ürün Platformu ile güçlerini birleştirme kararı alan taraflar arasında protokol sözleşmesi imzalanacak. 

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