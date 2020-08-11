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Gerçek İtalyan dondurması Alpha Gelato’da

Sıcak yaz günlerinde en çok aranan ve tüketilen gıda olan dondurmanın yediden yetmişe her yaştan seveni olduğu yadsınamaz bir gerçek. Ülkemizde de dört mevsim tüketilme alışkanlığının yerleştiği dondurmanın özellikle gerçek malzemelerden, katkısız yapılanı ise her zaman tercih ediliyor.

Gerçek İtalyan dondurması Alpha Gelato’da

İstanbul Kartal’da özel konsept dekorasyonu ve dondurma, waffle, soğuk içecekler ve kahve menüleyle kapısını açan Alpha Gelato yöneticisi Taha Sertalp “İtalya’dan daha iyi dondurma, Belçika’dan daha iyi waffle tatmak isteyenleri bekliyoruz. Yerel malzemelerle lezzet düşkünlerini hedefleyerek üretiyoruz, kalite çıtasını zor beğenenlere göre yüksekte tutuyoruz” diyor.

“Zor bir dönemde yatırım yaptık, çünkü markamızın arkasındayız” diyen Sertalp, lokasyonları tespit ettiklerini, yer arayışlarının sürdüğünü ve Alpha Gelato lezzetlerini farklı noktalarda İstanbullular’la buluşturacaklarını” söyledi. Taha Sertalp “çok değişik lezzetlerde dondurmalarımız seçmeyi zorlaştırıyor, tattırarak en beğendiklerini seçmelerini sağlıyoruz. Dondurmamızı ve wafflemizi yiyen misafirlerimizin yüzlerindeki mutluluk bize yorgunluğumuzu unutturuyor” dedi ve her yaştan dondurma severleri beklediklerini ifade etti.

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