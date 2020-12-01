GE’nin en güçlü kara tipi rüzgâr türbini daha da güçlendi

GE Yenilenebilir Enerji bugün, Cypress kara tipi rüzgâr türbini platformunun 6.0-164 versiyonunu tanıttı. Cypress platformunun en yeni modeli olan türbin, Yıllık Enerji Üretimi’nde (AEP) dikkat çekici bir artış, servis verimliliğinde iyileşme, lojistik ve kurulum potansiyelinde artış sağlıyor. En yeni Cypress ünitesi 2022 yılı itibarıyla sahada kullanılmaya başlayacak.

Yeni 6.0-164 türbini, yıllık enerji üretimini bir önceki 5.3-158 modeline göre %11 kadar artıracak. Cypress platformu daha iyi servis ve güvenilirlik özellikleri sağlarken, birden fazla rüzgâr sınıfını kapsayarak daha düşük enerji maliyetine imkân tanıyan iki parçalı tescilli kanat tasarımı içeriyor. Cypress platformundaki diğer ürünler gibi servis hizmetleri göz önünde bulundurularak tasarlanan 6.0-164 türbini, kule üstü onarımlar, hata giderme ve durum bazlı öngörülü bakım hizmetlerini kolaylaştıracak güçlendirmelere sahip. Bu özellikler, servise geri dönüş ve çalışma süresini artırırken yaşam döngüsü maliyetlerini de azaltacak. Her 6.0-164 türbini, Almanya’daki yaklaşık 5.800 hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak elektrik üretecek.

GE Yenilenebilir Enerji Karasal Rüzgâr Türbini Grubu Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Başkanı ve CEO’su Manar Al-Moneef şunları söyledi: “Türkiye rüzgar enerjisi endüstrisi hızla gelişmeye devam ederken, teknolojik yenilikler Türkiye’deki gelişimin hızına uyum sağlamamıza ve daha fazla yenilenebilir enerjiyi şebekeye entegre etmemize olanak sunuyor. Cypress teknolojimizin Türkiye’deki tanıtımını daha önce gerçekleştirmiştik. Bu platformdaki en son ürünümüz, Türkiye’de ve çevre bölgelerde; temiz, yenilenebilir rüzgar enerjisinin daha da büyümesine katkı sağlayacak.”

Tanıtılan 6.0-164 türbini, 5.5-158, 5.3-158 ve 4.8-158 türbinlerini de içeren Cypress platformunun en yeni ürünü. Cypress platformu, GE’nin 20 GW’ı aşkın kurulu kapasiteye hizmet veren 2 MW ve 3 MW segmentlerinde kanıtlanmış teknolojileri daha ileri taşıyor.

GE Yenilenebilir Enerji, platformun sunulmasından bu yana Avrupa’da Almanya, Avusturya, İsveç ve Litvanya ile dünya çapında Brezilya, Avustralya ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden Cpyress türbinleri için 3.4 GW’ı aşkın bir sipariş aldı.

Cypress platformunun en yeni ürünü, GE’nin tüm kaynaklarından faydalanılarak GE’nin kara tipi rüzgâr birimi, GE Küresel Araştırma Merkezi ve GE LM Wind Power iş birliği ile tasarlandı.