Gençlerin beklentisi sürdürülebilir iş gücü!

Türkiye’nin teknoloji partneri Tezmaksan tarafından kurulan ve talaşlı imalat sanayisine yönelik ücretsiz eğitimleriyle ön plana çıkan Tezmaksan Akademi, 2020 yılında da sürdürülebilir bir şekilde çalışmalarına devam etti. Kuruluşunun beşinci yılını kutlayan akademi, pandeminin gölgesinde geçen 2020 yılında 67 farklı konuda webinar düzenledi, eğitimlerine toplam 2809 kişi katıldı.

CNC işleme merkezi, torna merkezi, robot ve robot programlama, makine, modern kesici takım teknolojisi, alarm kodu kodlama, kontrol ünitesi kullanımı ve kodlama ana ve alt başlıklarında verilen eğitimlere katılım gösterenlerin yüzde 66’sı lisans mezunu olduğu belirlendi. Eğitimlere katılanlar arasında düzenlenen ankete göre, üniversite mezunlarının yaklaşık yüzde 25'i gelecekteki kariyer planlarına uygun alt yapı oluşturmak için bu eğitimleri aldıklarını açıklarken, yüzde 41,5'i ise mesleki becerilerini çeşitlendirmek için eğitimlerden yararlandığını söyledi. Eğitimlere katılanların yüzde 69’u pandemi ile birlikte robot teknolojisinin imalat sanayisinde kullanımının artacağına inanıyor ve imalat sanayinde aranan mesleki becerilerin değişeceğini düşünüyor.

Eğitime daha çok mühendisler ve öğrenciler başvuruyor

Tezmaksan Akademi tarafından yapılan araştırma, robotlu otomasyon eğitimlerine daha çok mühendisler ile üniversite öğrencilerinin katıldığını da ortaya çıkardı. Kariyer planlarını yaparken geleceği öngörmeye çalışan üniversite öğrencileri becerilerine robotlu otomasyon eğitimini de eklemek isterken, mühendis olanlar da kariyerlerinde kendilerini daha ileriye taşıyacağını düşünmeleri sebebiyle robotlu otomasyon eğitimlerini fırsat olarak görüyor. Tezmaksan Akademi robotlu otomasyon eğitimlerine başvuru yapanların yüzde 44’ünü mühendisler oluştururken, yüzde 32’sini öğrenciler oluşturdu.

Aynı zamanda eğitim almak isteyenlerin yüzde 7’sini oluşturan firma sahipleri de işlerini genişletmek ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek adına Tezmaksan’ın bu eğitimlerini yakından takip ediyor. Robot ve otomasyon eğitimlerine katılım sağlayanların sadece yüzde 3’ünü Ar-Ge sorumluları oluştururken, hali hazırda CAM sorumlusu, bakım sorumlusu, üretim şefi, makine alan şefi, Kalıphane şefi ve operatör görevlerinde bulunanlar da yeni beceriler edinmek için webinarları takip etti.

Yüzde 40’ı maaşlarının artacağını düşünüyor

Akademi yaptığı araştırmada, katılımcılara iş süreçlerinde önlerine en çok çıkan mesleki becerileri de sordu. Buna göre, eğitimlere katılanların yüzde 40'ı çalıştıkları alanlarda öne çıkan mesleki becerinin robot yazılımı ve dil bilgisi olduğunu kaydetti ve katılımcıların yüzde 60’ı bu konuda kendini eksik gördüğünü söyledi. Aldıkları eğitimlerin aldıkları ya da alacakları ücrete pozitif katkı yapacağını inananların oranı ise araştırmaya göre yüzde 75. Araştırma sırasında çalışanlara aldıkları maaş da soruldu. Yüzde 30'u 2500-3500 TL bandında maaş aldığını söylerken, yüzde 36'sı ise 4.500-5.500 TL bandında maaş aldığını ifade etti.

Sürdürülebilir eğitim ve kalifiye insan gücü

Bir sosyal sorumluluk projesi olarak beş yıldır ücretsiz eğitim programları ile sektöre istihdam desteği sağlayan Tezmaksan Akademi’nin pandemi ile geçen son bir yılını değerlendiren Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, “İstanbul, Ankara ve İzmir’deki şubelerimizde verdiğimiz eğitimi, üniversite ve liselerle iş birliklerimiz kapsamında uyguladığımız müfredatı pandemi ile birlikte dijitale taşıdık. Mart ayından bu yana 67 webinar düzenledik. Pandemi, eğitim alma gerekçelerini değiştirirken, robot, otomasyon, kodlama tabanlı eğitimlere ilgiyi artırdı. Çünkü sanayide robotlu otomasyon kullanımı pandemi ile birlikte arttı ve bu durum da aranan mesleki becerileri değiştirdi. Sürdürülebilir insan kaynağı için çalışmalarımıza her koşulda devam etmeyi sürdüreceğiz. Buradaki amacımız ülkemize ve insanımıza karşı sosyal fayda sağlamak” dedi.

İşletme verimliliğinin olmazsa olmazlarını sermaye, teknolojik gelişmeler ve kalifiye insan kaynağı olarak açıklayan Tezmaksan Akademi Genel Müdürü Aydoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü; “Tezmaksan Akademi olarak ana amacımız sektörel olarak kalifiye personel yetiştirilmesine yardımcı olmak. ‘Kariyer bizimle başlar’ mottosuyla çıktığımız bu yolda tüm teknolojik gelişmeleri arkamıza alarak akademi çatısı altındaki tüm bireylere farklı disiplinler altında eğitimler veriyoruz. Meslek lisesi öğrencilerine, meslek yüksekokulunda ilgili bölümlerde okuyanlara, mühendislik fakültesinde eğitim gören gençlere ücretsiz CNC eğitimleri düzenleyerek eğitimli insan kaynağı oluşturacağımıza ve ülkemizi sanayide bir üst kulvara taşıyacağımıza inanmaktayız. Yanı sıra firmamızın düzenlediği eğitim faaliyetleri ile iş birliği içerisinde bulunduğu firmalar adına sanayi sektöründe köprü oluşturmak da diğer bir görevimiz. Bu nedenle eğitim programlarımızı 2021 yılında da aralıksız sürdüreceğiz.”