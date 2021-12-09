Gelecek yıl e-belge uygulamalarında kapsam genişliyor

GİB tarafından yayınlanan Tebliğ taslağını ve 2022 yılında kimlerin mükellef olacağını anlatan Kolaysoft Teknoloji Operasyon Yetkilisi Serpil Şahin, şunları kaydetti:

*e-fatura dahil e-arşiv, e-defter, e-irsaliye gibi tüm e-belge uygulamaları uzun zamandır işletmelerin hayatında yer alıyor. Bugüne kadar yaklaşık 500 bin işletme, e-belge uygulamalarına dahil olarak paradan ve zamandan tasarruf ederken, aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek için ormanların korunmasına katkı sağladılar.

*2022 yılında, b rüt satışları 2021 hesap dönemi için 4 milyon TL ve üzeri, 2022 yılı için 3 milyon TL ve üzeri olan tüm mükellefler, e-fatura uygulamasına geçecektir.

*Gerek kendi siteleri, gerekse başka bir uygulama üzerinden e-ticaret yaparak, 2020-2021 yılı cirosu 1 milyon TL olan ve 2022 yılı ve müteakip hesap dönemlerinde 500 bin TL ve üzeri cirosu olan e-Ticaret firmaları, e-fatura uygulamasına geçecektir.

*Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşaat, imalat, alım, satım, kiralama işlemlerini yapan ve bu işlemlere aracılık eden mükelleflerden, 2020-2021 yılı cirosu 1 milyon ve üzeri, 2022 yılı hesap döneminde 500 bin TL cirosu olan firmalar, e-fatura uygulamasına geçecektir.

*Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyelerden izin alarak konaklama faaliyetinde bulunan turizm işletmeleri, e-fatura uygulamasına geçecektir.

*Bununla beraber e-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarı 10 bin TL’yi aşması halinde, e-arşiv fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirilmesi öngörülmektedir.

*Demir-çelik ve demir çelik eşyaların imalatı, ithalatı veya ihracatını yaparak, 2020 hesap dönemi itibari ile 10 milyon TL ve üzerinde ciro yapan mükelleflerin, e-fatura uygulamasına dahil olma şartı aranmaksızın e-irsaliyeye geçiş yapması öngörülmektedir.