GELECEĞİN MÜHENDİS KADINLARI KOÇFİNANS’IN TURUNCU KANATLARI İLE YÜKSELECEK

Koçfinans, Koç Holding’in Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’ndaki küresel liderliği doğrultusunda, teknoloji ve inovasyon alanında açıkladığı toplumsal cinsiyet eşitliği taahhütleri kapsamında önemli bir adım atıyor. Koçfinans, sivil toplum kuruluşları ve Anadolu üniversiteleri ile iş birliği yaparak inovasyon dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliği taahhüdünü hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında teknoloji alanında kadın çalışan sayısını artırmak için Anadolu üniversitelerinin Mühendislik ve Fen Fakülteleri’nde öğrenim gören, teknoloji ve inovasyon alanında çalışmak isteyen genç kızların yolunu açmak, onları profesyonel hayata donanımlı bir şekilde hazırlamak için ‘Mentorluk Programı’nı hayata geçirdi. Bunun yanında taahhütlerin ana aksiyonlarından biri olarak Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile Mühendislik ve Fen Fakülteleri’nde öğrenim gören genç kızları teknoloji sektöründe çalışmaya teşvik etmek için burs desteği de veriliyor.

%50 kadın-erkek çalışan oranı ile bu konuda sektöründe öncü şirketlerden biri olan Koçfinans, 2022 Mart ayında taahhütlerini açıklamış, teknoloji ve inovasyon alanında eşitlik yaklaşımına verdiği önemi vurgulamıştı. Koçfinans; bu kapsamda hayata geçireceği projelerle teknoloji ve inovasyon dünyasında kadın erkek eşitliğine ilişkin farkındalık yaratmayı, şirket genelinde %50 olan kadın çalışan oranını korurken, teknoloji ve inovasyon alanında kadın çalışan sayısını artırmayı taahhüt etmişti.

2022 Aralık ayında başlayan Mentorluk Programı kapsamında; ilk olarak Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin Mühendislik ve Fen Fakülteleri’nde eğitim gören, başarılı ve kariyer gelişimine açık 33 öğrenci, Koçfinans takımının oluşturduğu 11 kişilik mentorluk ekibinden 1 akademik yıl boyunca mentorluk desteği alacak. Program öncesinde menteelerin, mentorluk kavramını derinlemesine kavrayarak maksimum fayda edinmeleri amacıyla Digitallica tarafından hazırlanan mentor/mentee eğitimleri ile hem mentorların hem de menteelerin bilinçli bir şekilde programdan verim alması amaçlandı. Programa katılan öğrenciler Koçfinans’ın BT ve Ar-Ge takımlarında kısa ve uzun dönem staj, uzaktan yarı zamanlı çalışma imkânı ve Koçfinans bünyesinde istihdam edilmek üzere değerlendirme şansı yakalayacak.

Toplumsal cinsiyet eşitliği taahhütleri dâhilinde genç kızların yolunu açmak ve onlara umut vermekten ötürü çok mutlu olduklarını belirten Koçfinans Genel Müdürü Y. Pınar Kitapçı; “2022 Mart ayında grup şirketlerimizin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz basın toplantısında ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ anlayışımızı duyurmuştuk. Hemen akabinde Koçfinans olarak hızlı bir şekilde kendi odak alanlarımıza yoğunlaştık ve farklı modüllere sahip projeler tasarladık. Tasarladığımız projeleri de daha önce çalışanlarımızın duyarlılığından beslenerek yarattığımız ‘Koçfinans Turuncu Kanatlar İyilik Hareketi’ çatısı altında konumlandırdık. Projelerin tasarlanmasından, koordine edilmesine kadar vizyonumuzu paylaşan tüm paydaşlarımız ve çalışanlarımız süreçlerde aktif rol oynadı. Mentorluk Programı’nınçalışanlarımızın tamamında büyük bir heyecan yarattığını belirtmek isterim. Geleceği parlak 33 genç kızla çıktığımız bu yolculuğu, önümüzdeki 5 yılda katlayarak büyütmek istiyoruz. Mentorluk programımızda gençler kendini Koçfinans takımının bir parçası olarak hissedecek, çevik çalışma prensibimizin her noktasını deneyimleyecek ve donanım kazanacak. Programdan mezun olan gençler iş hayatına bir adım önde, nitelikli ve yazılım yetkinlikleri, veri analitiği Ar-Ge konularında deneyim kazanmış bireyler olarak adım atacak. Önümüzdeki yıllarda Turuncu Kanatlar projemizin içeriğine farklı modüller ekleyerek daha fazla üniversiteli genç kıza ulaşmayı planlıyoruz” dedi.