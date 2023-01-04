Son Dakika

GELECEĞİN MÜHENDİS KADINLARI KOÇFİNANS’IN TURUNCU KANATLARI İLE YÜKSELECEK

Koçfinans, Koç Holding Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Taahhütleri kapsamında sivil toplum kuruluşları ve Anadolu üniversiteleri ile iş birliği gerçekleştirerek geleceğin kadın mühendislerinin gelişimine, ‘Koçfinans Turuncu Kanatlar İyilik Hareketi’ çatısı altında konumlanan Mentorluk Programı ve Burs Programı ile katkı sağlayacak.

ŞİRKETLER 04.01.2023, 10:20 04.01.2023, 10:21
GELECEĞİN MÜHENDİS KADINLARI KOÇFİNANS’IN TURUNCU KANATLARI İLE YÜKSELECEK

Koçfinans, Koç Holding’in Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’ndaki küresel liderliği doğrultusunda, teknoloji ve inovasyon alanında açıkladığı toplumsal cinsiyet eşitliği taahhütleri kapsamında önemli bir adım atıyor. Koçfinans, sivil toplum kuruluşları ve Anadolu üniversiteleri ile iş birliği yaparak inovasyon dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliği taahhüdünü hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında teknoloji alanında kadın çalışan sayısını artırmak için Anadolu üniversitelerinin Mühendislik ve Fen Fakülteleri’nde öğrenim gören, teknoloji ve inovasyon alanında çalışmak isteyen genç kızların yolunu açmak, onları profesyonel hayata donanımlı bir şekilde hazırlamak için ‘Mentorluk Programı’nı hayata geçirdi. Bunun yanında taahhütlerin ana aksiyonlarından biri olarak Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile Mühendislik ve Fen Fakülteleri’nde öğrenim gören genç kızları teknoloji sektöründe çalışmaya teşvik etmek için burs desteği de veriliyor.  

%50 kadın-erkek çalışan oranı ile bu konuda sektöründe öncü şirketlerden biri olan Koçfinans, 2022 Mart ayında taahhütlerini açıklamış, teknoloji ve inovasyon alanında eşitlik yaklaşımına verdiği önemi vurgulamıştı. Koçfinans;  bu kapsamda hayata geçireceği projelerle teknoloji ve inovasyon dünyasında kadın erkek eşitliğine ilişkin farkındalık yaratmayı, şirket genelinde %50 olan kadın çalışan oranını korurken, teknoloji ve inovasyon alanında kadın çalışan sayısını artırmayı taahhüt etmişti. 

2022 Aralık ayında başlayan Mentorluk Programı kapsamında; ilk olarak Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin Mühendislik ve Fen Fakülteleri’nde eğitim gören, başarılı ve kariyer gelişimine açık 33 öğrenci, Koçfinans takımının oluşturduğu 11 kişilik mentorluk ekibinden 1 akademik yıl boyunca mentorluk desteği alacak. Program öncesinde menteelerin, mentorluk kavramını derinlemesine kavrayarak maksimum fayda edinmeleri amacıyla Digitallica tarafından hazırlanan mentor/mentee eğitimleri ile hem mentorların hem de menteelerin bilinçli bir şekilde programdan verim alması amaçlandı. Programa katılan öğrenciler Koçfinans’ın BT ve Ar-Ge takımlarında kısa ve uzun dönem staj, uzaktan yarı zamanlı çalışma imkânı ve Koçfinans bünyesinde istihdam edilmek üzere değerlendirme şansı yakalayacak. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği taahhütleri dâhilinde genç kızların yolunu açmak ve onlara umut vermekten ötürü çok mutlu olduklarını belirten Koçfinans Genel Müdürü Y. Pınar Kitapçı; “2022 Mart ayında grup şirketlerimizin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz basın toplantısında ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ anlayışımızı duyurmuştuk. Hemen akabinde Koçfinans olarak hızlı bir şekilde kendi odak alanlarımıza yoğunlaştık ve farklı modüllere sahip projeler tasarladık. Tasarladığımız projeleri de daha önce çalışanlarımızın duyarlılığından beslenerek yarattığımız ‘Koçfinans Turuncu Kanatlar İyilik Hareketi’ çatısı altında konumlandırdık. Projelerin tasarlanmasından, koordine edilmesine kadar vizyonumuzu paylaşan tüm paydaşlarımız ve çalışanlarımız süreçlerde aktif rol oynadı. Mentorluk Programı’nınçalışanlarımızın tamamında büyük bir heyecan yarattığını belirtmek isterim. Geleceği parlak 33 genç kızla çıktığımız bu yolculuğu, önümüzdeki 5 yılda katlayarak büyütmek istiyoruz. Mentorluk programımızda gençler kendini Koçfinans takımının bir parçası olarak hissedecek, çevik çalışma prensibimizin her noktasını deneyimleyecek ve donanım kazanacak. Programdan mezun olan gençler iş hayatına bir adım önde, nitelikli ve yazılım yetkinlikleri, veri analitiği Ar-Ge konularında deneyim kazanmış bireyler olarak adım atacak. Önümüzdeki yıllarda Turuncu Kanatlar projemizin içeriğine farklı modüller ekleyerek daha fazla üniversiteli genç kıza ulaşmayı planlıyoruz” dedi. 

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 04 Ocak 2023
İmsak 06:51
Güneş 08:22
Öğle 13:14
İkindi 15:34
Akşam 17:55
Yatsı 19:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 16 35
2. Galatasaray 15 33
3. Başakşehir 15 30
4. Adana Demirspor 15 27
5. Beşiktaş 15 26
6. Trabzonspor 15 26
7. Konyaspor 15 25
8. Kayserispor 15 23
9. Alanyaspor 16 21
10. Giresunspor 15 19
11. Gaziantep FK 15 17
12. Karagümrük 15 16
13. Ankaragücü 15 16
14. Antalyaspor 15 16
15. Hatayspor 16 16
16. Kasımpaşa 15 15
17. Sivasspor 16 14
18. Ümraniye 16 11
19. İstanbulspor 15 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 16 36
3. Newcastle 18 35
4. M. United 17 35
5. Tottenham 17 30
6. Liverpool 17 28
7. Fulham 18 28
8. Brighton 17 27
9. Brentford 18 26
10. Chelsea 16 25
11. Crystal Palace 16 22
12. Aston Villa 17 21
13. Leicester City 18 17
14. Leeds United 16 16
15. Bournemouth 18 16
16. Everton 18 15
17. West Ham United 17 14
18. Nottingham Forest 17 14
19. Wolves 17 13
20. Southampton 17 12
Takımlar O P
1. Barcelona 15 38
2. Real Madrid 15 38
3. Real Sociedad 15 29
4. Atletico Madrid 15 27
5. Athletic Bilbao 15 25
6. Real Betis 15 25
7. Villarreal 15 24
8. Rayo Vallecano 15 23
9. Osasuna 15 23
10. Valencia 15 19
11. Mallorca 15 19
12. Girona 15 17
13. Almeria 15 17
14. Getafe 15 17
15. Real Valladolid 15 17
16. Espanyol 15 13
17. Celta Vigo 15 13
18. Sevilla 15 12
19. Cadiz 15 12
20. Elche 15 4