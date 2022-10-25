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Geleceği Besleyecek İsimler Ödüllerini Aldı

Güvenilir Ürün Platformu tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumun desteği ile gerçekleştirilen Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future Ödül Töreni Crowne Plaza Florya da gerçekleştirildi.

ŞİRKETLER 25.10.2022, 12:48
Geleceği Besleyecek İsimler Ödüllerini Aldı

‘’Geleceği Besle’’ mottosuyla düzenlenen Zirve’nin açılışını Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci yaptı. Güvenilir Ürün Platformu ile başlattıkları Tarım Varsa Hayat Var projesinden bahsederek Tarım ve Gıda sektörüne yönelik farkındalık çalışmalarını devam ettireceklerini söyleyen Kirişci, ‘’Bugünü anlamlı kılan ve bizleri bir araya getiren Güvenilir Ürün Platformu'nun değerli yöneticileri

,sektör paydaşları ve bu programa iştirak eden kıymetli basın mensupları öncelikle çok önemsediğim

böyle bir etkinlikte aranızda bulunmakta duyduğum memnuniyeti belirterek sözlerime başlamak

istiyorum. Zirvenin "Feed the Future" olması gerçekten çok isabetli yerinde çünkü dünyanın olduğu

gibi bizim de yetişmemiz gereken artan bir nüfusumuz var.’’ diye konuştu.‘Tarım Cepte' adını verdikleri bir uygulamanın haberini veren Kirişci ‘’artık vatandaşlarımız kendi üretimlerini kendileri belirlemeyecek. Bizim yönlendirmemizle bir üretim planlamasını da beraberinde getiren bir uygulamayla buradan üreticilerimiz neyi, nerede, ne kadar üretebileceklerine karar vermiş bir bakanlığın uygulamasını kullanarak üretimlerini yapıyor olacak” diyerek sözlerini sürdürdü.   Alanında uzman jüri üyeleri tarafından seçilen finalistleri tebrik eden Bakan Kirişci ‘’güzel mesajlar verecek bu etkinliğin sektöre önemli farkındalık kazandıracağına inanıyor ve bu vesileyle bugün burada ödül alacak herkesi kutluyorum’’ dedi.

GELECEĞİ BESLEYECEK İSİMLER PLAKETLERİNİ ALDI

Zirve kapsamında düzenlenen Feed the Future Ödül Töreni’nde 50 isim ödül almaya hak kazandı. 350 başvuru arasından alanında uzman 75 jüri üyesi tarafından iki aşamalı değerlendirmeler ile belirlenen isimler şöyle

1 Atiye Laçin Gıda -Mevlevi Tatlısı /COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN KATEGORİSİ

2 BEE’O APIBEAUTY Kırışıklık Karşıtı Anti-aging Göz Çevresi Serumu/CİLT BAKIMI KATEGORİSİNDE

3 BEE’O UP Boğaz Spreyi /BAL VE ARI ÜRÜNLERİ KATEGORİSİNDE

4 Muratbey Gıda /SÜT ÜRÜNLERİ KATEGORİSİNDE

5 S.S ŞİLE ARI ÜRÜNLERİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ /KOOPERATİF KATEGORİSİ

6 Arzum OKKA Rich Spin /HAYATI KOLAYLAŞTIRAN KATEGORİSİNDE

7 Oğuz Gıda/İÇECEK KATEGORİSİNDE

8 Mutlu Makarna /UNLU MAMÜL KATEGORSİNDE

9 NLK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. /YAZILIM KATEGORİSİNDE

10 Muratbey Gıda -Muratbey Misto/ÇOCUK KATEGORİSİNDE

11 ÖZEN GRUP /PERAKENDE NOKTASI

12 YaylaAGRO- Yayla Salata Hazır Serisi /HAZIR YEMEK KATEGORİSİNDE

13 KNORR-Çabuk Makarna Napoliten /HAZIR YEMEK KATEGORİSİNDE

14 TÜRKTOB /BİRLİK KATEGORİSİNDE

15 TÜRKİYE ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ /BİRLİK KATEGORİSİNDE

16 Ansa Pharma Gıda-Meyveli Yeşil Çay /ÇAY KATEGORİSİNDE

17 Doğuşçay /ÇAY KATEGORİSİNDE

18 Kebo A.Ş.-Tavuk Döner /HAZIR ET ÜRÜNÜ KATEGORİSİNDE

19 Bursa Kebap Evi-İskender /HAZIR ET ÜRÜNÜ KATEGORİSİNDE

20 Inoment Group-Vegan Milk Milkshake /DİYET KATEGORİSİNDE

21 Mezura Sağlıklı Beslenme-Vicdan Çorbası /DİYET KATEGORİSİNDE

22 Selin Mukaddes AKIN /FONKSİYONEL GIDA KATEGORİSİNDE

23 BEE’O UP Propolis Arı Ekmeği Emme Tablet /FONKSİYONEL GIDA KATEGORİSİNDE

24 LTS LABORATUVAR /LABORATUVAR KATEGORİSİNDE

25 SİA ANALİZ LABORATUVARI /LABORATUVAR KATEGORİSİNDE

26 BİLİNÇLİ MUTFAK HESABI İLE -ELİF ÇİFTÇİ /SEKTÖRE DESTEK VERENLER

27 Nesliylee İnstagram Hesabı ile NESLİHAN DURNA /SEKTÖRE DESTEK VERENLER

28 YÜCİTA/ STK KATEGORİSİNDE

29 Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği /STK KATEGORİSİNDE

30 Revnar Gıda /START-UP KATEGORİSİNDE

31 Vahaa Dikey Tarım Çözümleri /START-UP KATEGORİSİNDE

32 Aksu Vital -ZenFİVit /TAKVİYE EDİCİ GIDA KATEGORİSİNDE

33 Polifarma İlaç -ResQuenn /TAKVİYE EDİCİ GIDA KATEGORİSİNDE

34 Ebru's House -Atalık Yerli Recep Üzümü /ORGANİK KATEGORİSİNDE

35 Seyidoğlu -Organik Tahin /ORGANİK KATEGORİSİNDE

36 Plant Factory /GIDA TEKNOLOJİSİ

37 ÖZTİRYAKİLER /GIDA TEKNOLOJİSİ

38 Sabri Göktaş-Zeytin İşleme /GIDA TEKNOLOJİSİ 

39 Unilever Knorr Domatesli Soğanlı Çeşni /BAHARAT KATEGORİSİNDE

40 Emin Gıda-İnci Baharat -Sarımsaklı Tuzlu Çeşni /BAHARAT KATEGORİSİNDE

41 URFA KADIN GİRİŞİMİ KOOPERATİFİ İSOT /BAHARAT KATEGORİSİNDE

42 Reis Gıda-Bakliyat Köyü /PROJE KATEGORİSİNDE

43 Migros -Gıda Bağışı Projesi /PROJE KATEGORİSİNDE

44 Kızılay İçecek - www.madensuyu.org /PROJE KATEGORİSİNDE

45 Migros-Anadolu Lezzetleri Ağın Leblebisi /ATIŞTIRMALIK KATEGORİSİNDE

46 Ege Üniversitesi-Böcek Unlu Bisküvi /ATIŞTIRMALIK KATEGORİSİNDE

47 Migros-MLFE SLIM TARÇINLI ELMA CİPSİ /ATIŞTIRMALIK KATEGORİSİNDE

48 NOG portakallı kurabiye /ATIŞTIRMALIK KATEGORİSİNDE

50 Betamark Gıda /DONDURULMUŞ ÜRÜN KATEGORİSİNDE

#Geleceği Besleyecek İsimler
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