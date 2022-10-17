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Gayrimenkul devi Sinpaş, sanal dünyaya açılıyor

Türkiye’nin lider gayrimenkul markası Sinpaş, son zamanların en gözde platformu olan Metaverse evrenine adım atıyor. Dijitalleşme yatırımlarıyla öne çıkan marka, şimdi de Sinpaş - MetaVision iş birliğiyle metaverse dünyasındaki yerini alıyor.

ŞİRKETLER 17.10.2022, 12:30
Gayrimenkul devi Sinpaş, sanal dünyaya açılıyor

Gayrimenkul sektörünün öncüsü Sinpaş, sektörüne yenilikler katmaya devam ediyor. 1974’ten bu yana hayata geçirdiği projelerle on binlerce kişiyi ev, ofis ve işyeri sahibi yapan Sinpaş, yarım asırlık deneyimini sanal dünya Metaverse’e taşıyor. Metaverse çalışmaları için MetaVision firması ile iş birliği yapan Sinpaş’ın sanal dünya projeleri en iyi kullanıcı deneyimini ve gerçeğe en yakın görüntü kalitesini sağlamak adına Unreal Engine 5 ile geliştirilecek.

“Sektördeki öncülüğümüz sürüyor”

Sinpaş’ın, sadece imza attığı projelerle değil çağın ötesinde yaklaşım ve yatırımlarıyla sektörü yukarı taşıyan bir marka olduğunu ifade eden Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik, “Dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarımızın bir parçası olarak Metaverse dünyasına giriş yaptık. Bu çok yeni ve heyecanlı dünyada tüketicilerimizle buluşmak ve yeni nesil teknolojilerin içinde yer almak bizim için çok önemli. Çağımızın gerekliliği olan dijital süreçlere yönelik yenilikleri takip ederek sektörümüzü de dahil etmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.  

MetaVision evreninde neler var? 

MetaVision evreni; MetaStreet, MetaLand, Tron ve Vision olmak üzere dört ana alandan oluşuyor. Bu alanlarda kullanıcılara MetaStreet alanında sanal ticaret, sanal reklamcılık; MetaLand alanında kendi yaşam alanları ile birlikte yaşam deneyimi; Tron alanında birlikte görev yaparak ve oyun oynayarak kazanım; Vision alanında ise konser, canlı e-spor etkinlikleri gibi çeşitli etkinliklere katılım olanağı sağlanıyor. MetaStreet alanı; MetaStore adını çeşitli sanal mağazalardan ve MetaBillboard adı verilen sanal reklam panolarından oluşan bir konsept caddeler bölgesi. 

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